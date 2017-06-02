ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По Свислочи на серфе и с веслом. В центре Минска устроили заплыв на надувных досках

03.06.2017 19:17 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Несмотря на холодное начало лета, в субботу на Свислочи прошел парад SUP серферов. Это достаточно новый вид спорта для Беларуси. Он заключается в том, что гребец стоит на доске от виндсерфинга, но помогает себе передвигаться с помощью весла.

Участники приходили и с надувными досками. Они начинали свой маршрут на площадке возле Дворца спорта, плыли к парку Горького, а потом возвращались обратно.












 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на холодное начало лета, в субботу на Свислочи прошел парад SUP серферов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Честный тракторист и чашка от королевы. Репортаж из Быховского историко-краеведческого музея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика