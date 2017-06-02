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По Свислочи на серфе и с веслом. В центре Минска устроили заплыв на надувных досках
03.06.2017 19:17 — Новости Культуры | Tut.by
Несмотря на холодное начало лета, в субботу на Свислочи прошел парад SUP серферов. Это достаточно новый вид спорта для Беларуси. Он заключается в том, что гребец стоит на доске от виндсерфинга, но помогает себе передвигаться с помощью весла.
Участники приходили и с надувными досками. Они начинали свой маршрут на площадке возле Дворца спорта, плыли к парку Горького, а потом возвращались обратно.
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Несмотря на холодное начало лета, в субботу на Свислочи прошел парад SUP серферов.
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