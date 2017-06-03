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Испытано на себе. На дельтаплане над Минском
04.06.2017 12:40 — Новости Культуры | Tut.by
Каких только развлечений не придумали для минчан и гостей столицы, но появилось еще одно — полеты на мотодельтаплане. Съемочная группа TUT.BY отправила в небо автоспециалиста Павла Мурашко и запечатлела эмоции пассажира и красоты, которые можно увидеть сразу за МКАД с высоты.
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Каких только развлечений не придумали для минчан, но появилось еще одно - полеты на мотодельтаплане.
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