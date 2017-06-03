Испытано на себе. На дельтаплане над Минском

Каких только развлечений не придумали для минчан и гостей столицы, но появилось еще одно — полеты на мотодельтаплане. Съемочная группа TUT.BY отправила в небо автоспециалиста Павла Мурашко и запечатлела эмоции пассажира и красоты, которые можно увидеть сразу за МКАД с высоты.

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Благодарим за помощь в проведении тест-драйва компанию «Авиа-Менск» . Там рассказали, что особых навыков от пилота-новичка не требуется, специалисты работают в небе для того, чтобы можно было насладиться видами окраины столицы и природы рядом с МКАД. Взлетно-посадочная полоса находится на территории музея белорусской народной архитектуры и быта в деревне Озерцо.