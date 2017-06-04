В Музее истории частного коллекционирования в Витебске проходит выставка игрушек эпохи СССР. В экспозиции, открытой в рамках проекта «Детство в наследство», представлены игрушки из частной коллекции Елены и Олега Карпицких.





На втором этаже музея появился «кукольный дом» — одну из комнат заселили куклами и игрушками, в которые играли дети в Советском Союзе.

По словам Елены Карпицкой, она первой начала собирать кукол, а затем увлекла этим хобби своего мужа. Коллекционеры говорят, что хотят сломать популярный в последнее время стереотип «о трудном советском детстве с деревянными игрушками».

Промышленность СССР выпускала большой ассортимент игрушек, причем в разных регионах огромной страны они имели свои особенности. Например, художники, делавшие формы для отливки кукол, в каждой республике делали их лица с национальными чертами. То же касается одежды. Так, в экспозиции представлена кукла-школьница из Молдовы в синем платье, в то время как в Беларуси платья у учениц были коричневыми.

















В небольшой комнате поместилась примерно пятая часть коллекции. В целом же она, по приблизительным оценкам, насчитывает более полутысячи экспонатов.

Экспозиция получилась как бы «девчачья» — в ней, в основном, представлены куклы. Карпицкие говорят, что у них есть и машинки, и солдатики, и другие игрушки для мальчиков, но многие из них не готовы для выставки, так как нуждаются в реставрации. Среди них есть и игрушка, предположительно, выпущенная в Витебске — гусеничный вездеход.

Билет на выставку для взрослого стоит 2 рубля, для детей, школьников и студентов — рубль.