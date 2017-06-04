Пару лет назад три талантливые девчонки из Бреста — Екатерина Максимчик и сестры Марина и Дарья Бакуменко — решили завести свой музыкальный блог на канале Youtube. Юные певицы начали записывать каверы на известные композиции, и быстро полюбились зрителям. С тех пор канал группы «КаМаДа» объединил около 50 000 подписчиков и перешагнул за 4200000 просмотров. С каждым днем популярность солисток набирает обороты, а ведь кое-кто из них еще даже не выпустился со школы!



Фото: КАМАДА

— Девчонки, как все начиналось? Почему вы решили зарегистрировать канал на Youtube?

— Все началось 3 года назад. Нам нечем было заняться дома, мы пели песни. Марина решила снять все это на видеокамеру. Результат нам понравился, и тогда Катя предложила создать группу. У Даши уже был Youtube-канал, поэтому мы решили просто его переименовать. Первое видео выкладывать было не страшно, ведь мы его не планировали и откликов не ждали. К нашему удивлению, ролик набрал немало положительных комментариев. Нас переполняли эмоции! Мы поняли, что надо продолжать снимать.

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— Говорят: как корабль назовешь, так он и поплывет. Расскажите, как выбирали название для группы?

— Мы уже давно дружим и всегда проводим время вместе. Когда-то мальчик со двора прозвал нас КаМаДа, объяснив это тем, что ему лень произносить имя каждой. Мы подумали: а почему бы и нет? Так и получилось такое интересное название.

— Пришлось ли учиться монтажу и прочим хитростям, или вам кто-то помогал?

— Мы все делали сами. Естественно, приходилось всему учиться. Программу по монтажу у нас осваивала Марина, и монтировала тоже она, у нее это получалось лучше всех. Но узнавать всякие хитрости приходится до сих пор.

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— Сколько раз в месяц выходят новые видео?

— В каждом месяце получается по-разному. На данный момент у нас нет стабильности с графиком выпуска видео. Все зависит от идеи и масштаба ролика.

— Съемки занимают много времени?

— Бывает по-всякому. Иногда час-два, а иногда и 2−3 дня. Не стоит забывать и про монтаж, он тоже быстро не делается.

— Вас называют самыми популярными музыкальными видеоблогерами Брестчины. Ожидали ли такого успеха?

— На самом деле, не просто не ожидали, мы даже не подозревали, что так получится. Количество просмотров и подписчиков стало расти после выхода кавера на песню Бьянки «А чёчё» и на песню группы Серебро «Сломана», которые на сегодняшний день достигли отметки в 300 тысяч просмотров. Но есть и более популярные видео, которые посмотрели уже почти 500 тысяч человек.

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— В каких странах вы наиболее известны?

— В основном нас смотрят в России, Украине, Казахстане и Беларуси.

— Типичный зритель вашего канала — какой он?

— Наша основная целевая аудитория канала — это подростки 12−17 лет. Это логично, ведь мы сами еще юны. Но есть среди наших зрителей и люди, которым далеко за 30 лет!

— Школа и колледж, съемки… Как вы все успеваете? Видеоблог сильно изменил вашу жизнь?

— Время можно найти на все, что действительно нравится. Блог — это наше хобби. Кто-то приходит домой и садиться за компьютер, кто-то ходит в разные секции, а мы вот поем. Жизнь изменилась частично. Например, многие из наших зрителей хотят с нами общаться, в нашей жизни стало появляться все больше интересных людей. Они часто пишут нам в соцсетях, благодарят за наше творчество. Это очень вдохновляет и стимулирует продолжать съемки.

— Как вы выбираете, какие песни исполнять?

— Чаще всего останавливаемся на новых и популярных треках. И, конечно, тех, что нам по душе. У нас похожие музыкальные вкусы, поэтому с выбором песни проблем не возникает.

— Каверы — это замечательно. А планируете ли выпустить собственную песню?

— Конечно! Мы уже готовимся к этому. Улучшаем уровень вокала, хореографии, для того, чтобы все было качественно, на высоком уровне. В этом году обязательно выпустим авторскую песню. На данный момент это одна из наших целей.

— Вас часто сравнивают с группой «Серебро» …

— Да, нас часто сравнивают именно с этой группой. Возможно, потому, что нас трое. Многие даже говорят, что голоса чем-то похожи. Для нас это очень приятно. Нам очень нравится их творчество.

— С популярными блогерами сотрудничают рекламные фирмы. Поступали ли вам подобные предложения?

— Да, такие предложения поступали. В скором времени будем рекламировать сайт NewChiс. Большинство рекламы у нас — это бартерная реклама. Нам помогают магазины одежды, салоны красоты, видеооператоры. Благодаря видеоблогу нас заметил продюсер Максим Принцепс и предложил работать вместе.

— Каких видеоблогеров смотрите сами? И с кем знакомы лично?

— Нам нравятся многие блогеры. В основном мы смотрим Юлию Пушман, MarySenn, Марьяну Ро, HalBer, EeOneGuy. А лично знакомы с брестскими блогерами Ильей Кравчуком и Сашей Козаком.

— С чего начать будущему видеоблогеру? Дайте совет новичкам.

— Главное — не бояться выкладывать первые видео, не пугаться критики и отрицательных комментариев. Ведь всегда найдутся люди, которых ты будешь вдохновлять. Ради них и старайтесь! Важнее всего оставаться самим собой.

— И напоследок, поделитесь планами на будущее.

— Мы будем стараться выкладывать видео чаще, делать контент еще более качественным, ну и, конечно же, выпускать свои песни и альбомы!