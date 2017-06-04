Сценарий Владимира Высоцкого экранизируют спустя 50 лет после создания

Сценарий, написанный в конце 1970-х годов Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским, наконец будет экранизирован, пообещал продюсер Александр Роднянский на очной защите проектов компаний — лидеров российского кинопроизводства, претендующих на господдержку.





«Это история чрезвычайно любопытная. Сценарий был написан в конце семидесятых годов Владимиром Высоцкими и Эдуардом Володарским. Это единственная вещь, написанная Высоцким для себя и еще трех артистов. Тогда речь шла о Жераре Депардье, Даниеле Ольбрыхском и Вахтанге Кикабидзе», — цитирует Роднянского РИА «Новости» .

По сюжету три героя картины, русский, француз и немец, бегут из концентрационного лагеря в центре Германии в сторону Австрии. Их пьянит свобода, но русский солдат понимает, что для того, чтобы вернуться на родину героем, он должен угнать секретный немецкий самолет.

«Нами будет создана новая версия сценария. Это будет гуманистическая история, трагическая и щемящая», — приводит слова продюсера ТАСС.

Как сообщается, режиссером картины станет Федор Бондарчук. Съемки должны начаться в 2018 году, а премьера состоится в конце 2018 — начале 2019 года. Бюджет составляет 750 миллионов российских рублей (13,2 миллиона долларов), из Фонда кино продюсеры надеются получить 250 миллионов рублей (4,4 миллиона долларов).