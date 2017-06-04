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Вилейчанка Ирина Новик в Молодечно провела мастер-класс по танцам (ВИДЕО)
05.06.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
Вилейчанка Ирина Новик в Молодечно провела мастер-класс по латине, танцам 1920 года, а также белорусским народным.
Видео Ольги ТРУБАЧ
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Вилейчанка Ирина Новик в Молодечно провела мастер-класс по латине, танцам 1920 года, а также белорусским народным. Видео Ольги ТРУБАЧ
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