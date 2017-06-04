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"Чудо-женщина" не смогла обогнать в прокате "Пиратов Карибского моря"

05.06.2017 11:32 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Фантастический фильм "Чудо-женщина" не смог завоевать первую строчку по кассовым сборам в Беларуси по итогам минувшей недели, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

"Чудо-женщина" — фантастический фильм о супергероине, который вышел в прокат в минувший четверг. Изначально планировалось, что "Чудо-женщина" будет своеобразным манифестом о сильных представительницах "слабого пола", однако избежать сексизма создателям картины не удалось.

По итогам минувшей недели только в столичных госкинотеатрах "Чудо-женщина" заработала порядка 70 тысяч рублей, а посетили сеансы фильма 22,5 тысячи человек. Впрочем, ленте не удалось обогнать новых "Пиратов Карибского моря" — их сборы составляют 215 тысяч рублей, а посмотрели комедию 67,7 тысяч человек.

На третьем месте по сборам — "Спасатели Малибу" и 16,1 тысяча рублей, на четвертом — мультфильм "Трио в перьях" и 14 тысяч рублей.

Несмотря на в целом нейтральные отзывы, "Чудо-женщина" собрала в премьерный уикэнд более 200 миллионов долларов. Отметка кассовых сборов "Пиратов Карибского моря" с учетом этих выходных успела преодолеть отметку в 500 миллионов долларов.

Читайте афишу кино на июнь 2017 года>> 

 
Теги: Минск
 
 
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Последних "Пиратов Карибского моря" только в госкинотеатрах посмотрели 67,7 тысяч, а "Чудо-женщину" - более 20 тысяч.

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