Принц Уильям и принц Гарри примут участие в документальном фильме об их матери, принцессе Диане, который снимает Би-би-си. По их словам, они делают это из чувства долга, чтобы отстоять ее имя, поскольку, по их ощущениям, в прошлом они делали слишком мало для того, чтобы оградить ее от нападок.



Фото: flickr.com

В новом фильме принцы расскажут, что происходило в семье течение недели после ее гибели — с момента, когда они узнали о случившейся трагедии, до ее похорон.

Этот фильм выйдет накануне 20-й годовщины с момента гибели принцессы Дианы 31 августа 1997 года.

«Мы ее подвели»

В полуторачасовом фильме с рабочим названием «Диана» прозвучат такие слова, сказанные принцем Уильямом: «Причина, по которой мы с Гарри хотим это сделать, частично кроется в том, что мы оба чувствуем, что мы в долгу перед ней».

«Мне кажется, что здесь есть ощущение того, что мы, когда были моложе, ее в каком-то смысле подвели. Мы не смогли ее защитить. Нам кажется, что мы должны, по меньшей мере, спустя 20 лет не дать в обиду ее имя и напомнить людям, каким человеком она была и какой у нее был характер. Выполнить наш сыновний долг и защитить ее», — сказал герцог Кембриджский.

По признанию Гарри, тот всплеск любви и эмоций, который последовал за гибелью принцессы Дианы, был для него в детстве совершенно ошеломляющим.



Принцесса Диана с сыновьями, принцем Уильямом (справа) и принцем Гарри (в центре) в 1995 году. Фото: Reuters

«В то же время это было прекрасно, это было замечательно; теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что это было замечательно — то, что наша мама оказала такое большое влияние на столь многих людей», — сказал принц Гарри.

«Когда ты еще настолько юн и вдруг случается подобное, то, мне кажется, это остается у тебя здесь и здесь — везде: в сердце, в сознании, и хранится там очень долгое время. Я думаю, что нам всегда будет тяжело говорить о матери, но сейчас, когда прошло 20 лет, кажется, что настал подходящий момент, чтобы напомнить людям о том, что она сделала не только для королевской семьи, но и для всего мира», — говорит принц Гарри в этом документальном фильме.

В нем также будут показаны интервью с близкими друзьями покойной принцессы, с политиками и журналистами. Некоторые из них расскажут, какое влияние оказала гибель Дианы лично на них и что происходило в дни, последовавшие за этой трагедией.

Би-би-си также объявила о съемках художественного фильма «Диана и я», в котором смерть принцессы Дианы показана через призму жизни четырех простых британцев. Режиссер фильма — Питер Каттанео (снявший комедию «Мужской стриптиз», 1997), сценарий написал британский писатель и режиссер Джеймс Брок — автор сценариев к таким фильмам, как «Миссис Браун» и «Последний король Шотландии».



Фото: Reuters

Принц Уильям также на этой неделе дал интервью журналу GQ , в котором рассказал о том, как на него повлияла потеря матери в столь раннем возрасте и о той горечи, которую он испытывает от того, что ей не удалось увидеть его жену Кэтрин и детей, Джорджа и Шарлотту.

Разные трактовки

Известие о новом документальном фильме о принцессе Диане появилась вскоре после показа британским телеканалом Channel 5 документальной программы «Семь дней, который потрясли Виндзоров», где как раз рассказывалось о том, как на смерть Дианы отреагировала королевская семья и простые британцы.

В мае на втором канале телевидения Би-би-си был показан вызвавший весьма неоднозначную реакцию телеспектакль «Король Чарльз-III» (или «Карл-III») по одноименной пьесе драматурга Майка Бартлетта, в которой рассказывается о том, как после смерти королевы Елизаветы Второй на трон восходит принц Уэльский, однако его сын, принц Уильям, по наущению супруги Кэтрин (чей образ в этой пьесе перекликается с шекспировской леди Макбет), начинает плести интриги, что в результате приводит страну к конституционному кризису.

По ходу пьесы на сцене не однажды возникает тень принцессы Дианы — по аналогии с тенью отца Гамлета в другой шекспировской пьесе.\



Фото: Reuters

О принцессе Диане в 2013 году был снят фильм «Диана» с Наоми Уоттс в главной роли, в которой рассказывалось о последних двух годах жизни принцессы с упором на любовные перипетии.

Фильм также вызвал споры, а многие критики посчитали дурновкусием само его появление, однако Уоттс сразу после его выхода заявила, что, снимаясь в нем, надеялась, что он станет деликатным и уважительным изображением жизни покойной принцессы.