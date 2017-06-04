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В Китае спасли песика, которого продавали на мясо. Спустя месяц на свободе его не узнать
05.06.2017 12:29 — Новости Культуры | Tut.by
Девушка из Сингапура по имени Даниэлл рассказала, как ее отец в Китае спас собаку, которую продавали на еду любителям собачьего мяса. По словам Даниэлл, ее отец как-то возвращался с работы, когда увидел, что на одной из улиц продают на мясо живых собак. При этом животные были запакованы в сетчатые мешки. Отец не долго думал и купил одну собаку за 90 долларов, чтобы спасти ее от неминуемой смерти.
«Его обстановка не очень способствует содержанию собак, поэтому он не купил больше. Но хотя бы он спас вот эту», — рассказала его дочь изданию
Спустя месяц несчастное создание в мешке превратилось в веселого песика.
Пока он живет в офисе отца Даниэлл, потому что хозяева арендуемой квартиры не разрешают содержать животных. На работе питомцу рады не все сотрудники: он любит устраивать бардак. Девушка говорит, что жующий все подряд пес не может остановиться, потому что у него режутся зубы.
Даниэлл поделилась историей спасения у себя в твиттере. В комментариях один из пользователей поинтересовался, нашли ли собачке новый дом. Девушка сказала, что ее отец скоро возьмет пса себе, а офис — временное пристанище.
Хотя в Китае большинство людей не едят собак, на них все равно есть спрос. На убой и мясо каждый год покупают несколько миллионов этих животных.
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Далеко не у всех собак завидная жизнь. Девушка из Сингапура по имени Даниэлл рассказала, как её отец в Китае спас собаку, которую продавали на еду любителям...
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