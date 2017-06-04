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День культуры России пройдет в Минске 10 июня

05.06.2017 15:18 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн – Sputnik. День культуры России пройдет на площадке у городской Ратуши в Минске уже в субботу 10 июня, сообщили Sputnik в посольстве РФ в Беларуси.

День культуры России пройдет в Минске 10 июня
© Sputnik/ Галина Абрамович, Сергей Пушкин
День Швеции в Минске: селедка, Secret Service и NaviBand

Дни национальных культур проходят летом в Верхнем городе: уже состоялись праздник белорусской культуры и день Швеции, на котором выступили NaviBand и Secret Service, а гостями мероприятий стали сотни минчан и гостей столицы.

День культуры России запланирован на субботу. 10 июня с 13:00 до 18:00 организаторы обещают выступления хоров, танцевальных ансамблей и других коллективов.

Так, на сцене в субботу выступят хор русской песни им. Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян" и чувашский вокально-инструментальный ансамбль "Хамар-Ял".

Участники ансамбля "Легенды Кавказа" бесплатно будут учить минчан танцу лезгинка.

Ожидается выступление Пермского губернского оркестра, новгородского ансамбля песни "Хмель", а также петербуржского хора "Маэстро".

В программе Дня России в Верхнем городе также значится детская площадка, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставки национальных костюмов, дегустация блюд разных народов России и кулачные бои.

 
Теги: Минск
 
 
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Праздник в Верхнем городе будет посвящен многонациональной Российской федерации и культурам народов страны.

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