ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Братья наши меньшие. Для сусликов оборудовали пешеходный переход

05.06.2017 16:33 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На острове Татышев в российском городе Красноярске открыли миниатюрный пешеходный переход для сусликов. Акцию провела медиагруппа «Прима», чтобы анонсировать свой летний фестиваль «Зеленый» и заодно напомнить о необходимости бережного отношения к природе.


Всего на острове проживает около пяти тысяч сусликов, и эти животные даже считаются его неофициальным символом.


Это не первый шуточный пешеходный переход для животных. Например, еще в 2010 году компания Sega и британский Фонд защиты исчезающих видов построили подобный переход для ежей в предместье Лондона.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На острове Татышев в российском городе Красноярск открыли миниатюрный пешеходный переход для сусликов. Акцию провела медиагруппа "Прима", чтобы анонсировать свой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
День культуры России пройдет в Минске 10 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика