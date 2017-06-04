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Братья наши меньшие. Для сусликов оборудовали пешеходный переход
05.06.2017 16:33 — Новости Культуры | Tut.by
На острове Татышев в российском городе Красноярске
Всего на острове проживает около пяти тысяч сусликов, и эти животные даже считаются его неофициальным символом.
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На острове Татышев в российском городе Красноярск открыли миниатюрный пешеходный переход для сусликов. Акцию провела медиагруппа "Прима", чтобы анонсировать свой...
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