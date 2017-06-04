Братья наши меньшие. Для сусликов оборудовали пешеходный переход

На острове Татышев в российском городе Красноярске открыли миниатюрный пешеходный переход для сусликов. Акцию провела медиагруппа «Прима», чтобы анонсировать свой летний фестиваль «Зеленый» и заодно напомнить о необходимости бережного отношения к природе.





Всего на острове проживает около пяти тысяч сусликов, и эти животные даже считаются его неофициальным символом.





Это не первый шуточный пешеходный переход для животных. Например, еще в 2010 году компания Sega и британский Фонд защиты исчезающих видов построили подобный переход для ежей в предместье Лондона.



