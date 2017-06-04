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Нобелевскую лекцию Боба Дилана можно услышать на сайте Шведской академии
05.06.2017 18:18 — Новости Культуры | Tut.by
Шведская академия получила Нобелевскую лекцию лауреата 2016 года американского певца и поэта Боба Дилана. Лекция в виде аудиофайла размещена на
«Лекция замечательная и, как и ожидалось, красноречива», — комментирует на сайте пресс-секретарь Шведской академии Сара Даниус.
Выступление с Нобелевской лекцией в течение 6 месяцев после церемонии вручения премии (до 10 июня) — необходимое
Уникальный лауреат
Дилан
Ранее Шведская академия сообщила, что певец, видимо, получит премию и выступит с традиционной лекцией весной.
Имя лауреата в области литературы стало главным сюрпризом церемонии прошлого года. Премию 13 октября
Дилан является автором песен Blowin' in the Wind (выпущена в 1963 году), The Times They Are a-Changin' (1964), Like a Rolling Stone (1965), он издал легендарные альбомы The Freewheelin' Bob Dylan (1963) и Highway 61 Revisited (1965).
Песни и литература
В середине ноября Шведская академия информировала, что певец не приедет на вручение награды. На самой церемонии в честь Дилана прозвучали аплодисменты, а американская певица и поэтесса Патти Смит исполнила его песню A Hard Rain’s a-Gonna Fall (1962), которую выбрала для этого события.
«Много раз я задавал себе вопрос: являются ли мои песни литературой? Я благодарю Шведскую академию за то, что она нашла время, чтобы подумать над этим вопросом, а также, самое главное, дать такой замечательный ответ», — написал Дилан в благодарственной речи.
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Шведская академия получила Нобелевскую лекцию лауреата 2016 года американского певца и поэта Боба Дилана. Лекция в виде аудиофайла размещена на сайте Шведской...
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