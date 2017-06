Нобелевскую лекцию Боба Дилана можно услышать на сайте Шведской академии

Шведская академия получила Нобелевскую лекцию лауреата 2016 года американского певца и поэта Боба Дилана. Лекция в виде аудиофайла размещена на сайте Шведской академии.



Фото: Reuters

«Лекция замечательная и, как и ожидалось, красноречива», — комментирует на сайте пресс-секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Выступление с Нобелевской лекцией в течение 6 месяцев после церемонии вручения премии (до 10 июня) — необходимое условие для получения лауреатом денежной составляющей премии в размере 8 миллионов крон (909 тысяч долларов).

Уникальный лауреат

Дилан не присутствовал на церемонии вручения премии 10 декабря 2016 года. Он получил причитающийся ему диплом и медаль в начале апреля перед своим концертом в Стокгольме.

Ранее Шведская академия сообщила, что певец, видимо, получит премию и выступит с традиционной лекцией весной.

Имя лауреата в области литературы стало главным сюрпризом церемонии прошлого года. Премию 13 октября присудили поэту и исполнителю Бобу Дилану «за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции». Он стал первым музыкантом, удостоенным Нобелевской премии за всю ее историю.

Дилан является автором песен Blowin' in the Wind (выпущена в 1963 году), The Times They Are a-Changin' (1964), Like a Rolling Stone (1965), он издал легендарные альбомы The Freewheelin' Bob Dylan (1963) и Highway 61 Revisited (1965).

Песни и литература

В середине ноября Шведская академия информировала, что певец не приедет на вручение награды. На самой церемонии в честь Дилана прозвучали аплодисменты, а американская певица и поэтесса Патти Смит исполнила его песню A Hard Rain’s a-Gonna Fall (1962), которую выбрала для этого события.

«Много раз я задавал себе вопрос: являются ли мои песни литературой? Я благодарю Шведскую академию за то, что она нашла время, чтобы подумать над этим вопросом, а также, самое главное, дать такой замечательный ответ», — написал Дилан в благодарственной речи.