Посетителю музея разрешили провести ночь под картиной Рембрандта

Руководство художественного музея Рейксмюсеум в Амстердаме впервые разрешило посетителю провести ночь одному перед знаменитой картиной Рембрандта «Ночной дозор».



«Ночной дозор» Рембрандта

Таким необычным образом музей премировал 10-миллионного посетителя, которым оказался школьный учитель Стефан Каспер.

«Я спал всего в двух метрах от „Ночного дозора“. Это волшебно, я до сих пор не могу в это поверить!» — цитирует Каспера агентство "Франс пресс".

Обладатель счастливого билета рассказал, что его оставили в музее абсолютно одного на всю ночь, а на полу специально для него расстелили красную ковровую дорожку.

Кроме того, Каспер смог поужинать блюдами, приготовленными для него шеф-поваром элитного ресторана RIJKS.

По словам ночного посетителя, он также успел походить по пустым залам музея и сделать несколько селфи.

Каспер признался, что он не является горячим поклонником Рембрандта, однако за ночь смог посмотреть на знаменитую работу мастера новым взглядом.

«Я увидел персонажей, которых никогда раньше не замечал. Они оживали передо мной. Это впечатление, которое навсегда останется в моей памяти», — сказал он.

«Ночной дозор» — одно из самых известных полотен Рембрандта; картина была создана в 1642 году по заказу отряда гражданского ополчения Нидерландов.

Здание Рейксмюсеума было перестроено в 1906 году специально ради размещения этой картины.