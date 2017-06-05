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Новое путешествие Скорины в Москву

05.06.2017 19:54 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн – Sputnik, Лев Рыжков. Заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству и правления Межгосударственного Фонда по гуманитарному сотрудничеству государств СНГ прошло 5 июня в Деловом и культурном комплексе Республики Беларусь в Москве в честь 500-летнего юбилея белорусского книгопечатания.

Новое путешествие Скорины в Москву
© Sputnik / Артем Бордовский
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Одной из главных тем стала "Дипломатия слова". В заседании принимали участие руководители высокого ранга из Беларуси и России, дипломаты, писатели и ученые.

Дипломатия слова

Выступавшие на заседании говорили много добрых слов о белорусском подвижнике. Скорина приезжал и в Москву – в тридцатых годах XVI века, но не встретил понимания ни у царя, ни у бояр. Изданная им Библия была объявлена "латинской" книгой и сожжена. Хотя есть сведения, что книги Скорины хранились в исчезнувшей библиотеке Ивана Грозного. 

Книгопечатание пришло в Москву позже – книги стал издавать Иван Федоров, печатное слово стало доступнее, росло количество грамотных людей.

"Скорина совершил настоящую революцию для восточных славян", – отметил заместитель начальника управления периодической печати Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Геннадий Кудий.

На проходящем в эти дни в Москве фестивале "Книги России" книгоиздатели Республики Беларусь представили двадцать пять репринтных изданий первопечатника Скорины. 

"В начале 90-х годов такая попытка предпринималась. Но тогда в трех книгах было издано двадцать изданий Франциска Скорины. Сейчас же книги первопечатника вышли в двадцати пяти томах. Притом первый тираж этих книг разошелся не только в Беларуси по библиотекам, но и попал в ЮНЕСКО, в ООН", –  отметил директор издательства "Мастацкая лiтаратура" Алесь Бадак.

"Скорина и его юбилей – это тот большой знак, которому мы посвящаем наш гуманитарный проект: служить миру, взаимопониманию и, самое главное, находить в этом сложном, противоречивом мире как можно больше того, что объединяет страны и народы. И в год юбилея Франциска Скорины можно говорить о дипломатии слова. Пусть только созидательное слово будет оружием на нашем пространстве!" – сказала председатель Совета по гуманитарному сотрудничеству министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич.

Капля в море

На встрече было отмечено, что сейчас ситуация на постсоветском пространстве во многом напоминает XVI век: происходит культурное разобщение – зачастую люди, живущие в СНГ, не знают имен писателей, поэтов из Казахстана, Армении или Азербайджана. 

"А что мы можем сделать? Какие-то встречи с творческими людьми мы показываем на канале "Культура", но это – капля в море. Мы не можем диктовать телеканалам, что им показывать", – констатировал на заседании сопредседатель правления МФГС, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, сейчас на телевидении не уделяется внимания даже культуре народов России. 

И в этой ситуации Беларусь, которая полтысячелетия назад подарила миру Франциска Скорину, выступила с инициативой: это создание интернет-портала "Созвучие", задачей которого будет объединение писателей и публицистов из стран Содружества. Здесь творческие люди, разделенные государственными границами, смогут найти свою аудиторию, обратиться к читателям.

На заседании был рассмотрен вопрос о придании порталу "Созвучие" статуса международного гуманитарного интернет-ресурса. Этот вопрос будет рассмотрен в Исполкоме СНГ и на Совете глав Содружества. 

 
Теги: Минск
 
 
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Пятьсот лет назад уроженец Полоцка Франциск Скорина приступил к изданию первой печатной книги на белорусском языке. Это был проект, который, без сомнения,...

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