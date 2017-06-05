Фотопроекции шагаловского Витебска покажут на выставке к 130-летию художника

Выставка фотопроекций Виктора Борисенкова «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…» откроется в Арт-центре Марка Шагала, сообщила директор учреждения Ирина Воронова.





Виктор Борисенков посвятил экспозицию 130-летию со дня рождения Марка Шагала. Зрители увидят исторические фотореконструкции тех мест Витебска, которые отмечены воспоминаниями художника и его жены в автобиографических книгах «Моя жизнь» и «Горящие огни».

«Витебск неразрывно связан с именем Марка Шагала и известен сегодня всему миру благодаря ему, — рассказывает Виктор Борисенков. — Строки „Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…“ — часть поэтического обращения художника „К моему городу Витебску“, опубликованному 15 февраля 1944 года в Нью-Йорке в журнале „Эйникайт“ („Единство“). Это стихотворение в прозе — объяснение в любви родному городу, своеобразное послание через время и пространство».

Сотрудник Витебского картонажно-полиграфического комбината «Покровский» Виктор Борисенков известен в городе как краевед и автор исторических фотореконструкций. Он сочетает изучение витебской старины, в частности, снимков и открыток, на которых запечатлен город в позапрошлом и прошлом веках, фотосъемку современных его видов с тех же точек и ракурсов и совмещение этих изображений при помощи компьютерных технологий. Конечный результат называется исторической фотореконструкцией, или таймерографией.

Работы Виктора Борисенкова как своеобразное совмещение времени и пространства помогают взглянуть на старый Витебск Марка Шагала в современном контексте. Фотопроекции дополнены цитатами из воспоминаний Марка и Беллы Шагал.

Выставка будет работать до 2 июля. Вернисаж 8 июня в 16.00.