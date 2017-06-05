Празднества проходили 3 июня в Ружанском дворцовом комплексе Сапегов после трехгодичного перерыва. По оценкам местных властей, фестиваль привлек от 3 до 4 тысяч зрителей не только из Беларуси, но и из-за рубежа (в том числе из Польши и России). Но прежде всего это праздник для самих Ружан. Создалось впечатление, что в этот вечер сюда переместился весь поселок, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Люди начали собираться еще до официального открытия праздника, назначенного на 17 часов. К этому времени уже работали детские аттракционы, предлагали свой товар ремесленники. По соседству с ними развернуло торговые ряды Пружанское райпо.

Для разогрева зрителей на сцене перед главным корпусом Ружанского дворца появилась российская фольк-группа «Партизан FM» — брутальные мужики в галифе и шляпах. Название «фольк» оправдывало только наличие отдельных музыкальных инструментов — балалайки и дуды. Судя по реакции людей, успевших отведать пива (или чего покрепче) с шашлыком, зрелище их удовлетворило. Хотя более взыскательная публика недоумевала, почему выбор не был сделан в пользу «своих» артистов.

Смысловой кульминацией праздника стало костюмированное представление с участием Льва Сапеги и других исторических персонажей. В основе сюжета — утверждение Статута ВКЛ (как известно, под руководством создателя и владельца дворца Льва Сапеги создавался третий Статут ВКЛ 1588 г.).

Национального колорита празднику добавили лучшие самодеятельные коллективы Брестчины. Ближе к ночи состоялся часовой концерт популярной группы «Без билета», которая в свойственном ей стиле пыталась (и не без успеха) вовлечь в действо зрителей.

Те, кто дождался финальной части фестиваля, а таких было большинство, около 23 часов смогли увидеть лазерное шоу. Что касается более зрелищного огненного шоу в исполнении брестских артистов, то его наблюдали зрители, расположившиеся поближе к сцене. Для остальных оно было скрыто за спинами многочисленной публики. Пожалуй, больше всего гостей праздника впечатлил красочный фейерверк.

Много споров вызвал «дозвол» местных властей на продажу в месте проведения фестиваля спиртных напитков, — и не только слабоалкогольных. Как прокомментировал зампред Пружанского райисполкома Николай Кудравец, это вызвано исключительно пожеланиями пружанцев. Их не устраивает, чтобы «зрелище отдельно — пиво отдельно». Кроме того, как говорят, и наши предки тоже были не прочь попировать. К тому же фестиваль пока в поиске своего формата.

При всех «но» и разных мнениях по поводу организации праздника все сходятся в одном: «Ружанскай браме» — быть!