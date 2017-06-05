В деревне Новинки Калинковичского района возрождают старинный белорусский обряд

Впервые обряд «Перенос свечи» упоминается в Ипатьевской летописи в 1159 году. В его основе лежит поклонение огню как духу предков. Обряд привязан к празднику Святой Троицы и проводится на второй день этого праздника. Стародавний ритуал местные жители проводят испокон веков.

Следует отметить, что «свеча» состоит из иконы и специально изготовленной свечи. По традиции, она находится поочередно в домах всех достойных жителей деревни по одному году. Сам обряд заключается в ритуале переноса «свечи» из дома, где она находилась год, в дом к другому хозяину.

Накануне проведения обряда жители деревни приходят в дом, где хранится «свеча», молятся, поют акафисты, читают духовные стихи, ужинают и расходятся. Утром следующего дня священник проводит службу, после чего икону выносят из дому. Все желающие проходят под ней. Считается, что это защитит их от горя и болезней. Также местные жители верят, что свеча охраняет дом и всю деревню от несчастий и стихийных бедствий.

В нынешнем году аутентичный обряд из Новинок должен быть занесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как элемент нематериального культурного наследия, сообщили в Калинковичском райисполкоме. Для этого специалисты в настоящее время занимаются оформлением необходимых документов.