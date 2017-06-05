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Миллиардер Прохоров сыграет в продолжении фильма "О чем говорят мужчины"

06.06.2017 10:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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В России начались съемки комедии «О чем говорят мужчины. Продолжение», которую снимет режиссер Флюза Фархшатова. Вместе со знаменитой советской актрисой Татьяной Догилевой в фильме появится миллиардер Михаил Прохоров, сообщили в пресс-службе компании СТВ, передает ТАСС.


Михаил Прохоров. Фото espn.go.com

Известно, что Прохоров появится в камео — то есть сыграет самого себя.

Новый фильм — уже третья часть о похождении героев «Квартета И»: Саши, Леши, Славы и Камиля. Первая часть «О чем говорят мужчины» вышла в 2010 году, фильм собрал в прокате 358,5 миллиона рублей. В 2011 году вышла лента «О чем еще говорят мужчины», собрав в прокате 565 миллионов рублей".

В новом фильме герои едут в Петербург, при этом трое из них даже не знают зачем.

Музыку к фильму снова написала группа «Би-2». Напомним, недавно один из ее солистов, белорус Егор Бортник (псевдоним Лева), был задержан на стадионе с марихуаной и оштрафован на 52 доллара.

 
 
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В России начались съемки комедии "О чем говорят мужчины. Продолжение", которую снимет режиссер Флюза Фархшатова. Вместе со знаменитой советской актрисой Татьяной...

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