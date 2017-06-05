Съемочную группу обвинили в нанесении ущерба уникальному памятнику в Португалии

Власти Португалии начали расследование в связи с предполагаемым повреждением одного из самых почитаемых исторических памятников страны во время съемок фильма режиссера и бывшего участника британской комик-группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиама. Об этом сообщает Bloomberg .



Монастырь ордена Христа, Португалия. Фото: Википедия

Главное управление по вопросам культурного наследия Португалии изучает сообщения вещательной компании RTP о том, что в ходе съемок фильма о Дон Кихоте команда Гиллиама оставила сколы в кирпичной кладке монастыря ордена Христа, повредила черепицу и выкорчевала деревья на территории святыни XII века в городе Томар.

Монастырь был оплотом тамплиеров и их наследников, ордена Христа. Заложен в качестве орденского замка в 1190 году, позже стал монастырем. В 1983 году монастырь Христа был причислен ЮНЕСКО к числу памятников Всемирного наследия.

В посте на своей странице в Facebook Гиллиам назвал обвинения «невежественным бредом». Он заверил, что команда приложила все усилия, чтобы защитить здания от повреждений. В итоге камни не были разбиты и деревья не срублены, заверил он.

Однако португальская сторона настаивает, что во время съемок пострадала кирпичная кладка и черепица строений монастыря. По поводу деревьев выяснилось, что некоторые были посажены во время съемок другого фильма, и представители монастыря согласились, чтобы их срубили после завершения творческого процесса.

Накануне Терри Гиллиам в Facebook объявил о завершении съемок фильма «Человек, который убил Дон Кихота», над которым он работал в течение 17 лет. По сюжету маркетолог из нашего времени попадает в Испанию XVII века, где встречает Дон Кихота. Главные роли сыграли Джонатан Прайс и Адам Драйвер. Сценарий Гиллиам написал вместе с Тони Гризони («Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Страна приливов», «Молодой Папа»).

В 2000 году съемки фильма Гиллиама начались в Испании с Жаном Рошфором и Джонни Деппом. Однако через неделю Рошфор получил серьезную травму спины, не сложилось и с погодой. В итоге съемки отложили. В 2010 году Гиллиам собирался снимать в главных ролях Роберта Дюваля и Юэна Макгрегора. В 2015-м ключевых персонажей доверили играть Джону Херту и Джеку О’Коннеллу. Однако всякий раз работу над проектом по тем или иным причинам откладывали.

Комик-группа «Монти Пайтон», состоящая из Джона Клиза, Эрика Айдла, Грэма Чэпмана, Майкла Пэлина, Терри Джонса и Терри Гиллиама, стала известна в 1969 году. С этого момента и по 1974 год группа работала на телевидении. Члены коллектива также снимали фильмы. Сотрудничество членов «Монти Пайтон» прекратилось в 1983 году. Датой распада группы считается 1989 год, ее участники занялись сольными проектами.