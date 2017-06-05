Аstana Ballet — один из самых молодых и в то же время успешных балетных коллективов Казахстана. Для минского фестиваля балета они подготовили насыщенную программу. Ольга Савицкая поговорила с директором Astana Ballet Валерием Кузембаевым о том, каких сюрпризов ждать белорусским поклонникам балета от выступления казахских танцовщиков.

Создание театра

Astana Ballet был создан в сентябре 2012 года, а первые выступления на сцене состоялись в 2013 году. У нас в стране всегда успешно развивалось традиционное фольклорно-этнографическое искусство. Мы имели и имеем сильные традиции классического балета. Но хотелось осуществить и что-то новое, значительное, в области современного балета и национальной хореографии. Конечно же, золотой фонд, который был сформирован в 1970-х, прекрасно сохранен и хорошо используется, но основной нашей идеей стало создание коллектива, который мог бы на основе того, что имелось в хореографии, сделать рывок вперед, осуществить прогресс в современном направлении и при этом не потерять национальную самобытность.



© Фото: Astana Ballet Сначала Astana Ballet создавался как чисто женский коллектив, сегодня в нем выступают и мужчины

Так как в Казахстане издревле мужской танец не был развит так, как женский, и о нем нельзя было говорить как о самостоятельном явлении, появилась идея создать чисто женский балетный коллектив. Был проведен строгий конкурсный отбор среди учащихся Алматинского хореографического училища им. А. В. Селезнева. Выбрали 30 человек. Сегодня у нас в труппе работают больше пятидесяти человек, появились и мужчины-танцовщики — всего девять человек. В Минск приедут практически все артисты.

Спектакли, которые будут показаны в Минске

На фестивале мы покажем несколько новых и успешных постановок. Автором хореографии балетов "Разнообразие танца", "Gaia", "Love Fear Loss", "Медленный огонь", которые увидят белорусские зрители, является Рикардо Амаранте — хореограф из Бразилии с хорошей английской школой. Сегодня он работает и в Бельгии, и у нас, в Astana Ballet, — как приглашенный балетмейстер.

"Разнообразие танца" — неоклассический дивертисмент, поставленный на популярную классическую музыку. Автор показывает развитие балетного жанра, эволюцию танца. На протяжении спектакля меняются костюмы, движения, а музыка и сюжет остаются прежними.

"Медленный огонь" поставлен Риккардо Амаранте на музыку Лало Шифрина, Астора Пьяццоллы, Карлоса Гарделя и других знаменитых композиторов. С помощью языка танца автор рисует первые эмоции, когда человек только открывает для себя любовь, страсть, которая начинается с тлеющего уголька и постепенно превращается в пламя.

"Love Fear Loss" создан на основе музыки песен Эдит Пиаф и по мотивам жизни этой великой певицы. Одноактный балет "Gaia" на музыку Хекеля Тавареса и Исаака Альбениса — яркая, пронзительная история о планете Земля, рассказанная языком современной хореографии.



© Фото: Astana Ballet Белорусские зрители увидят лучшие номера из репертуара Astana Ballet

Мы также представим одноактный балет-фантазию "Кармен" на музыку Жоржа Бизе и Родиона Щедрина. Хореограф Мукарам Авахри — воспитанница нашей национальной школы. Она очень интересно проявляет себя в различных постановках. В нашем спектакле Кармен предстает не в одном образе, а в пяти ипостасях. Это чисто женский балет с интересным художественным решением, в котором нет ни одного героя мужчины.

Белорусские зрители увидят и балет "Туманы времени", который поставил молодой хореограф из Китая Исян Чжан, он же автор либретто, сценографии и костюмов. Это посвящение его сестре и женщине вообще — ее внутреннему миру. Спектакль философский, бессюжетный. Особую атмосферу создает музыка британца Макса Рихтера, китайца Доу Вэя и японца Дайсукэ Касива, в которой отчетливы этничес­кие темы и ритмы, но вместе с тем мелодии их близки и понятны всем. Музыка, хореография, манера исполнения похожи на медитацию, танцовщикам нужно на нее настраиваться так же, как и публике.

Во время зарубежных поездок (за эти годы мы показывали свои спектакли и концертные программы в Москве и Париже, Пекине и Токио, Сеуле и Нью-Йорке, Баку, Варшаве и Вене) мы всегда показываем и фрагменты национальной хореографии. Программа "Астана Балет GALA", которую мы покажем в первый день гастролей, — это лучшие номера из репертуара театра, созданные казахскими и зарубежными хореографами, отражающие танцевальные тенденции и тренды сегодняшнего дня. Авторы используют музыку казахских композиторов, композиции этно-фольклорных групп, казахскую народную музыку в обработке современных композиторов.