Картину с Александром Лукашенко и его сыном Николаем не разрешили показывать во Дворце искусства

Художник Алексей Пантюк-Жуковский предложил на выставку семь своих работ. В том числе триптих «Моя Беларусь. На перекрестке столетий», в центре которого изображены Александр и Николай Лукашенко. Но экспертный совет не одобрил показ этого произведения для широкой публики.



Фото: социальные сети

7 июня в столичном Дворце искусства откроется выставка «Психология образа». «Фактычна, гэта выстава партрэтаў, — говорит председатель Белорусского союза художников Григорий Ситница. — На такія праекты заўжды дасылаюць неверагодна шмат твораў. Сярод іх ёсць і тыя, якія нельга паказваць па мастацкіх вартасцях — яны саматужныя, самадзейныя». Для отбора лучших произведений был создан экспертный совет. По словам Ситницы, в его состав вошло около пятнадцати человек — члены президиума Союза художников, а также руководители творческих секций.

Алексей Пантюк-Жуковский, который последние три десятилетия преподает рисунок, живопись и композицию в Республиканской гимназии-колледже имени Ахремчика, предложил на выставку семь своих произведений. По словам художника, это портреты Владимира Мулявина, Владимира Короткевича, Максима Богдановича, Василя Быкова, а также триптих «Моя Беларусь. На перекрестке столетий». В его левой части изображен Петр Машеров, в правой — великий князь, а потом король литовский Миндовг, в центре — Александр Лукашенко с сыном Николаем. Но экспертный совет принял на выставку лишь портреты Богдановича и Быкова.



Алексей Пантюк-Жуковский. Фото: социальные сети

У Пантюка-Жуковского это решение вызвало возмущение: «Мне нічога не казалі пра творчыя, мастацкія аспекты. Як напісаны працы, дзе памылкі, што выправіць, каб іх палепшыць. Запытваліся: а працу бачылі зверху? Хто табе дазволіў маляваць першую асобу ў дзяржаве? Ты народны мастак, табе замовілі гэтую працу?»

Но Григорий Ситница полностью отрицает эти обвинения. По его словам, «наракаць, што там ёсць палітычны або асабісты чыннік не выпадае». Руководитель Союза художников не знает, «хто мусіць афіцыйна дазваляць паказ любых твораў». Он видит только творческую причину для отказа и добавляет: «Адхіляў не старшыня саюза, не ягоны намеснік, а калегіяльны орган, прадстаўнікі якога ўбачылі сваю прычыну». В качестве одной из конкретных претензий художник приводит пример с изображением Миндовга: «Звярніце ўвагу, ён у латах XVI стагоддзя! Я казаў аўтару: ты памыліўся гадоў на трыста-чатырыста (Миндовг был убит в 1263 году. — Прим. TUT.BY). Але яму што латы Юрыя Радзівіла, што латы Міндоўга — усё аднолькава. Наколькі я ведаю, Панцюк-Жукоўскі - аматар такіх партрэтаў. Цяпер ён будзе трубіць пра забарону, што яму між іншым і трэба».

Триптих «Моя Беларусь. На перекрестке столетий» был создан еще в 2014 году. Алексей Пантюк-Жуковский выложил это произведение на своей странице «ВКонтакте». Как объяснил художник TUT.BY, он взял три вехи белорусской истории: «Першы этап — станаўленне беларускага народа з Міндоўгам. Другі - станаўленне сацыялістычнай Беларусі, якое звязана з імем Машэрава (хоць ён і праводзіў русіфікацыю і закрываў беларускія школы)».



Григорий Ситница. Фото: radiokultura.by

На вопрос, почему в центре работы изображен действующий президент, Пантюк-Жуковский отвечает своим вопросом: «А каго вы бы хацелі бачыць у сярэдняй частцы? Пазняка? Грыба? (Мечислав Гриб — спикер Верховного Совета 12-го созыва в 1994—1996 годах. — Прим. TUT.BY) Кебіча? Якую палітычную асобу, якая б аб’ядноўвала нас усіх, якая мае вагу на сённяшні дзень?» Художник относится к главе государства противоречиво, но убежден, что лучшего героя для средней части триптиха не найти.

«Я некалькі разоў пісаў Аляксандру Рыгоравічу лісты пра беларускасць, пра лёс беларускай мовы, — говорит художник. — Сёння па тэлебачанні вы ўжо бачыце беларускую рэкламу. Можа, тут ёсць доля і майго ўплыву».

На вопрос TUT.BY, почему на картине изображен сын действующего президента, художник говорит, что это не Николай, а «художественный образ молодой Беларуси».

Выставка «Психология образа» будет работать во Дворце искусств (Минск, улица Козлова, 3) до 25 июня с 11 до 19 часов каждый день (кроме понедельника).