Стихия не застала белорусскую экспозицию врасплох

Погода в Москве – не сахар. За день до начала фестиваля даже пошел снег. А чуть раньше был ураган, и МЧС до сих пор рассылает тревожные эсэмэски со штормовыми предупреждениями.

А в тот день, когда корреспондент Sputnik отправился на фестиваль, погода по сравнению со всеми описанными ужасами была почти хорошей. Правда, шел дождь. И достаточно сильный. И да – задувал ветер. Но по сравнению с уже прошедшими катаклизмами это были практически цветочки.

Обманчивая пустота

Пути на Красную площадь со всех сторон преграждали рамки металлоискателей. И к этим рамкам тянулись очереди книголюбов. Мне, например, повезло, что я заходил с Никольской улицы, со стороны ГУМа. Там очереди почти не было. Всю праздную публику принимал в себя гостеприимный главный универмаг (тоже с рамками). А вот тем, кто направлялся на площадь со стороны Исторического музея, приходилось мокнуть – минут по пятнадцать.



© Sputnik Лев Рыжков Книжный фестиваль "Красная площадь"

У рамок стояли нахохлившиеся полицейские в накидках-дождевиках. Завистливо поглядывали на гумовских охранников, прохлаждавшихся под навесами. Но все-таки настоящий пример выдержки и самообладания представляли собой книголюбы. Перед этими суровыми людьми, которые в эпоху электронных "читалок" способны выйти под ливень и отстоять очередь, чтобы купить бумажные книги, можно только преклоняться.

На Красной площади были расставлены шатры. На знаменитой брусчатке пузырились лужи. Несмотря на наплыв книголюбов, самая главная площадь России производила впечатление малолюдной. Лишь время от времени от тента к тенту кто-то совершал быстрые перебежки.



© Sputnik Лев Рыжков Несмотря на наплыв книголюбов, самая главная площадь России производила впечатление малолюдной

Но стоило мне зайти в павильон художественной литературы, в котором была представлена продукция крупных издательств, как обнаружилось, что впечатление пустоты было обманчивым. Потому что в павильоне было совершенно не протолкнуться. Людей было настолько много, что напрашивалось сравнение со шпротами в консервной банке. Книголюбы теснились, но как-то все-таки ухитрялись наклоняться над полками, чтобы полистать ту или другую книгу. Какая-то женщина в плаще то и дело нечаянно роняла со стола стопку книг писателя Евгения Водолазкина. Извинялась, поднимала.



© Sputnik Лев Рыжков Посетители книжной выставки в Москве

В других павильонах было чуть свободнее. Но тоже был заметен очевидный ажиотаж. Если бы не было дождя, книголюбы запросто бы полностью заполнили всю площадь.

Скорину берут хорошо

Люди на стенде Республики Беларусь вовсю боролись со стихией. Дело в том, что стенд располагался у самого выхода из павильона, и порывы ветра то и дело заносили туда брызги холодного дождя. Поэтому книги на столе были накрыты полиэтиленовой пленкой. А у самой границы павильона и улицы стоял крепкий такой дядька и все время поправлял то пленку на книгах, то другую пленку, которая как занавеска висела на выходе из павильона, и которую то и дело относило в сторону.



© Sputnik Лев Рыжков В Москве уже стало традицией в начале июня проводить книжный фестиваль "Красная площадь"

На белорусском стенде командовали три симпатичные, улыбчивые девушки: Оксана, Ольга и Валерия. Они-то и познакомили меня с ассортиментом республиканского книгоиздания.

В первую очередь, это – гордость экспозиции: репринтные переиздания двадцати пяти книг первопечатника Франциска Скорины, пятисотлетний юбилей начала деятельности которого в этом году широко отмечается. По словам девушек, Скорину берут очень хорошо. Лучше, чем ожидалось. Хотя издания – очень дорогие. А некоторых книг в экспозиции уже не осталось, и не факт, что на складе есть.



© Sputnik Лев Рыжков Стенд 500 лет белорусскому книгопечатанию

Очень неплохой спрос и на фотоальбомы с достопримечательностями как Минска, так и всей республики. Читатели смотрят, листают, всем интересно.

Есть и произведения современных белорусских авторов. Конечно, на самом видном месте – книги Нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, изданные, впрочем, в России. Но есть и произведения других жанров. Девушки показали мне красиво, с виньетками, изданный любовный роман белорусской писательницы: "Вот его хорошо берут".

А еще на видном месте стоит упакованная в полиэтилен черная книжка с жуткой рожей на обложке и стикером "18+". Спрашиваю: "А это что такое?" Это оказывается роман ужасов "Жнец". Он издан в Минске, а измыслил эту жуть писатель под псевдонимом Омен. Скажу сразу, что я эту книгу купил и немного полистал. Дело происходит где-то в Америке и, по-моему, это – продолжение известной всем ценителям трилогии "Знамение". Но могу ошибаться.



© Sputnik Лев Рыжков Книги на белорусском стенде

Еще предмет гордости – альбомы по прикладному искусству. Напечатанные на очень хорошей бумаге, с яркими и выразительными иллюстрациями. Один особо красивый альбом по изготовлению кукол я тоже не удержался и купил. Правда, не себе, а в подарок. Забегая вперед, скажу, что подарку очень обрадовались.

Самый многолюдный стенд

Но не только книгами был примечателен белорусский стенд. Оксана, Оля и Валерия приоткрыли полиэтилен на стенде и показали мне сопутствующие товары. Прежде всего – это сувениры с белорусской символикой. Были, например, заманчивого вида кошельки ручной работы, явно созданные талантливыми дизайнерами. Всю эту красоту тоже очень хорошо берут.



© Sputnik Лев Рыжков Белорусские сувениры на книжном фестивале "Красная площадь"

И действительно, покупателей достаточно много. Пока мы общались с девушками, их то и дело отвлекали: "А покажите вот это! А вон та книга почем? Можно посмотреть?". В принципе, не погрешу против истины, если скажу, что стенд Беларуси был, наверное, самым многолюдным в павильоне. И я отчетливо видел дружелюбные, но слегка завистливые взгляды с соседних стендов – Владимирской и Астраханской областей.



© Sputnik/ Лев Рыжков Белорусские сувениры на книжном фестивале "Красная площадь"

Уже под занавес нашего общения налетел новый, сильный порыв ветра с брызгами. Но стихия не застала белорусскую экспозицию врасплох. На стол с книгами заранее накинули полиэтилен. А противный холодный дождь, чьи капли весь день летели в белорусских девушек, так и не стер улыбок с их лиц.