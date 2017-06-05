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Фестиваль детского творчества «Дзівосны карабель дзяцінства» собрал талантливых мальчишек и девчонок
06.06.2017 — Новости Культуры | Да новых перамог (Клецк)
Уже в 10 утра просторное фойе районного центра культуры стало наполняться голосами – ребята вместе со своими педагогами, руководителями кружков художественно оформляли выставочные места. Чего здесь только не было? Декоративные предметы интерьера, мастерски изготовленные трудолюбивыми детскими ручонками из газетных трубочек, обереги и сувениры из мешковины, поделки из бисера, соломки, дерева и другого природного материала, глиняные игрушки, лоскутное шитье и многое другое. Работы кружковцев представили Тучанский, Нагорновский, Рассветовский, Головацкий, Кухчицкий и Лазовичский сельские дома культуры. Рядом с детскими творениями разместились торговые места нескольких индивидуальных предпринимателей. Они предлагали сладкую вату, амулеты, бижутерию из кожи, плетеные фенечки, украшения из дерева, минеральных камней и др.
Особое внимание к себе привлекали ребята в майках с надписью «Тушилка». Члены команды юных спасателей-пожарных Клецкого РОЧС ловко демонстрировали навыки по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, на скорость одевали спецамуницию, раздавали гостям агитационный наглядный материал, пропагандирующий правила безопасной жизни.
Самые маленькие гости праздника не проходили мимо сказочного персонажа, без которого не обходится ни одно мероприятие для детей с участием Белагропромбанка, инициировавшего десять лет назад рекламную акцию «Детская сберегательная программа «Расти большой!», в рамках которой любой ребенок может стать вкладчиком и получать от Белагропромбанка подарки на каждый свой день рождения. К слову, главной особенностью этой программы является то, что банк растит своих клиентов с юного возраста, предоставляя маленьким белорусам возможность пользоваться банковской пластиковой карточкой и одновременно постигать азы финансовой грамотности. Агрик (
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Фестиваль детского творчества «Дзівосны карабель дзяцінства» собрал талантливых мальчишек и девчонок
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