

Не такого начала лета мы ожидали. Обделенный лаской солнечного света в весеннее время года народ давно уже пребывал в ожидании самой светлой и красочной поры. Но, увы, чуда не произошло – солнце по-прежнему неохотно продолжает делиться с белорусами своей щедростью. Благо, 1 июня ежегодно у всех нас есть повод получить хорошее настроение и душевное тепло от тех, кто улыбается во сто крат ярче солнышка. День защиты детей отмечает весь мир в первый летний денек. В Клецке по этому случаю тоже прошло множество мероприятий. Самым масштабным в списке проводимых акций и конкурсов, пожалуй, является фестиваль детского творчества «Дзівосны карабель дзяцінства». Уже в пятый раз 1 июня в райцентре собираются мальчишки и девчонки со всех уголков Клетчины, чтобы продемонстрировать друг другу свои творческие способности, пообщаться, найти новых друзей и просто озарить своими «улыбками до ушей» весь окружающий мир.

Уже в 10 утра просторное фойе районного центра культуры стало наполняться голосами – ребята вместе со своими педагогами, руководителями кружков художественно оформляли выставочные места. Чего здесь только не было? Декоративные предметы интерьера, мастерски изготовленные трудолюбивыми детскими ручонками из газетных трубочек, обереги и сувениры из мешковины, поделки из бисера, соломки, дерева и другого природного материала, глиняные игрушки, лоскутное шитье и многое другое. Работы кружковцев представили Тучанский, Нагорновский, Рассветовский, Головацкий, Кухчицкий и Лазовичский сельские дома культуры. Рядом с детскими творениями разместились торговые места нескольких индивидуальных предпринимателей. Они предлагали сладкую вату, амулеты, бижутерию из кожи, плетеные фенечки, украшения из дерева, минеральных камней и др.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фестиваль детского творчества «Дзівосны карабель дзяцінства» собрал талантливых мальчишек и девчонок Не такого начала лета мы ожидали. Обделенный лаской солнечного света в весеннее время года народ давно уже пребывал в ожидании самой светлой и красочной поры. Но,...

Особое внимание к себе привлекали ребята в майках с надписью «Тушилка». Члены команды юных спасателей-пожарных Клецкого РОЧС ловко демонстрировали навыки по оказанию первой доврачебной медицинской помощи, на скорость одевали спецамуницию, раздавали гостям агитационный наглядный материал, пропагандирующий правила безопасной жизни.Самые маленькие гости праздника не проходили мимо сказочного персонажа, без которого не обходится ни одно мероприятие для детей с участием Белагропромбанка, инициировавшего десять лет назад рекламную акцию «Детская сберегательная программа «Расти большой!», в рамках которой любой ребенок может стать вкладчиком и получать от Белагропромбанка подарки на каждый свой день рождения. К слову, главной особенностью этой программы является то, что банк растит своих клиентов с юного возраста, предоставляя маленьким белорусам возможность пользоваться банковской пластиковой карточкой и одновременно постигать азы финансовой грамотности. Агрик (