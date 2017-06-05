5 июня исполнилось 50 лет со дня публикации знаменитого романа колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».



Габриэль Гарсиа Маркес

— «Сто лет одиночества» — это роман, который открыл миру своеобразие народной культуры Латинской Америки и пробудил большой интерес к литературе континента. Ради написания своего грандиозного произведения писатель пошел на огромный риск: бросил работу, заложил машину, погряз в долгах. Но именно благодаря этому роману Маркес еще при жизни был признан классиком, а книгу перевели на 35 языков мира, и она вызвала фурор среди читателей, — именно так оценивает значение романа Маркеса известный в Колумбии литературовед Рубен Дарио Флорес Арсила.

До недавнего времени был министром-советником посольства Колумбии в России, в настоящий момент — профессор Национального университета Колумбии.

«Рука мастера проявляется в том, что причудливый мир писателя может стать близким каждому, невзирая на национальную принадлежность и место жительства, — продолжает Дарио Флорес. — Основное место действия в романе — Макондо — собирательный образ поселения, плод воображения Маркеса, стало родным для миллионов людей во всем мире».

Метод «магического реализма»

Основное значение романа, по мнению профессора, состоит в том, что писатель латиноамериканскими образами и персонажами показал общемировые этические ценности и проблемы XX века. При этом Маркес использовал метод «магического реализма», доведя его до совершенства и тем самым оказал влияние на авторов во всем мире.

Дарио Флорес считает, что у Маркеса «очень интересное отношение к метафизическим аспектам бытия». «Присутствие потусторонней жизни в повседневности — это и есть то, что называют «магическим реализмом», — отмечает он. — Не надо забывать, что Гарсиа Маркес родился в католической стране, где существует особенное отношение к чуду. В Колумбии люди часто обо всех необычайных и благополучных событиях так и говорят: «Это чудо».

Одиночество гложет все общество



Габриэль Гарсиа Маркес

Центральное место в романе занимает проблема одиночества, и Маркес показывает ее как порок XX века. При этом, подчеркивает эксперт, одиночество мучает не только героев произведения, но и «гложет все общество, проявляясь в виде отсутствия гуманизма — бережного отношения людей друг к другу».

Маркес уделяет большое внимание теме взаимоотношений между людьми и катастрофическим последствиям отсутствия теплоты в них. «Это можно сравнить даже с утверждением Льва Толстого, что человечество есть фикция и его нельзя любить, — утверждает Дарио Флорес. — Если человек проповедует любовь ко всем людям — это ложная постановка вопроса».

При этом Маркес неувядаемым языком демонстрирует в романе главную ценность бытия — бережное отношение к ближним, к своим детям, родителям, родному краю, отмечает профессор.

Мифы и реальность

В произведении, несмотря на то что в нем описываются воображаемые села, — множество мифов, идет отсылка ко многим известным историческим событиям, во многом очень трагичным: это и гражданская война, и расстрел на банановых плантациях крестьян, и другие. «Исторические моменты, которые упоминает писатель, важны для понимания произведения, — уверен Дарио Флорес. — Действительно, эпизод, где описывается расстрел рабочих, трудившихся на плантациях, принадлежавших американской компании по выращиванию и экспорту бананов, основан на реальных общеизвестных событиях 1920-х годов, произошедших в Колумбии, в том самом местечке, где родился Гарсиа Маркес, ведь роман был задуман и написан на биографическом материале».

«Власть не видит конкретных людей, а только массы, номера, статистику и прибыль в бухгалтерских отчетах, — отметил Дарио Флорес. — Интересно, что этот отрывок в статьях и обличительных выступлениях известного лидера Либеральной партии Колумбии Хорхе Эльесера Гайтана рассматривается как политическое событие, ставшее позже одной из причин падения консервативного режима. Но остаются общечеловеческие вопросы: что такое одиночество? Это не просто изолированность одного человека, это важный момент в управлении обществом, когда люди, имеющие большую власть, отделяются от народа. Потом Гарсия Маркес вернется к этой теме в романе «Осень патриарха».

Главное произведение Маркеса



Габриэль Гарсиа Маркес

Роман вышел в свет в тот момент, когда весь мир проявлял большой интерес к Латинской Америке — в 60-е годы прошлого века. Публикация произведения совпала с тенденциями эпохи, считает профессор. «Маркес не любил философствовать, хотя некоторые называют его философом, — подчеркнул Дарио Флорес. — У него нет эссе об одиночестве и отчужденности жизни. Проблемы одиночества и отчужденности вытекают из чуткого наблюдения за бытовыми проблемами героев, и мне кажется, что именно это и привлекло внимание читателей. Мастер был чуток к повседневным проблемам: как воспитывать детей, как люди стареют, как женщины страдают, как люди влюбляются, мечтают о другой жизни. В тот момент, когда западный роман со всеми его философствованиями и экзистенциализмом наскучил читателю, в произведениях Маркеса читатель почувствовал свежесть повседневной жизни».

Стать великим писателем

У Габриэля Гарсиа Маркеса, как у многих больших художников, присутствует всеохватывающее чувство действительности, полагает Дарио Флорес. Оно сформировалось еще во время его учебы в колледже в небольшом городе рядом с Боготой — Сипакере.

«На формирование мировосприятия Маркеса повлиял его преподаватель литературы Карлос Хулио Кальдерон Эрмида, который был очень эрудированным человеком и в молодости увлекался левыми идеями, — сказал профессор. — По сути, это помогло писателю в социологическом понимании реальной жизни, общества и институтов власти. Маркес всегда был сторонником социальных преобразований в латиноамериканских странах, чувствовал Латинскую Америку как единое целое. В тот момент, когда произошла революция на Кубе, шло, казалось бы, обновление политической системы всего континента».

Как великое произведение искусства, роман «Сто лет одиночества» очень многогранен. Одной фразой можно сказать, что Гарсия Маркес понял, что читатель ХХ века хочет узнать о себе через рассказы о простых людях, заключил Дарио Флорес.