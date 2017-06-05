Китайцев научат белорусским пословицам и поговоркам

МИНСК, 6 июн – Sputnik. Сборник белорусских пословиц и поговорок в переводе на китайский язык презентовали в белорусской столице, передает корреспондент Sputnik.



© Фото: из личного архива Я.Ван Будьте как облако: китаец издал в Беларуси свою первую книгу

Директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Александр Локотко рассказал, что в 2015 году в Китае прошел первый белорусско-китайский гуманитарный конгресс, в котором приняли участие ученые двух стран. В ходе работы родилась идея культурного обмена народным традиционным достоянием. Китайские коллеги сформулировали идею, что это должны быть порядка ста образцов белорусской народной мудрости, с которыми познакомятся многочисленные народности Китая.

"В результате работы в течение года сотрудников Института искусствоведения, этнографии и фольклора и Белорусской государственной академии искусств была издана книга "Прымаўкі ды прыказкі – мудрай мовы прывязкі", где на китайский язык переведены наиболее общегуманитарные духовные ценности в малых фольклорных формах", – уточнил Александр Локотко.

По словам академика, в ходе работы над книгой было исследовано более 12 тысяч белорусских пословиц и поговорок. В результате получилось уникальное издание, где на белорусском и китайском языке собраны лучшие образцы фольклора мирового уровня. Книга проиллюстрирована оригинальными авторскими рисунками.

Директор Центра исследований белорусской культуры сообщил также, что в будущем будут изданы книги с белорусскими загадками, детским фольклором, балладами и сказками на китайском и английском языках.

Локотко отметил, что в работе над книгой было важно отразить образно-смысловое содержание, потому что конкретные вербальные сопоставления не всегда находятся и не всегда могут быть поняты.

"Когда тема излагается на китайском языке в хорошей художественной обработке, она становится понятной и воспринимаемой", – подчеркнул ученый.

Например, в белорусской традиции птицы летят в небесах, а у китайцев совсем иначе – небеса движут птицами. С такими тонкостями сталкивались авторы книги при переводе на китайский язык белорусских пословиц и поговорок.