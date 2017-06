Жена Джорджа Клуни родила двойню

Двое детей-близнецов родились у американского актера Джорджа Клуни и его жены, британского адвоката ливанского происхождения Амаль Клуни. Об этом сообщило агентство Press Association (PA) со ссылкой на их пресс-агента.



Амаль и Джордж Клуни. Фото: Reuters

Близнецов, девочку и мальчика, назвали Элла и Александер.

Джордж и Амаль поженились в Венеции в сентябре 2014 года. Клуни получил мировую известность после съемок в сериале «Скорая помощь» (ER, 1994−2009).

После успеха, связанного с фильмом Роберта Родригеса «От заката до рассвета» (From Dusk Till Dawn, 1995), последовали роли в кинолентах «Один прекрасный день» (One Fine Day, 1996), «Бэтмен и Робин» (Batman & Robin, 1997), «Миротворец» (The Peacemaker, 1997), «Идеальный шторм» (The Perfect Storm, 2000), «О, где же ты, брат?» (O Brother, Where Art Thou?, 2000, премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль), «Невыносимая жестокость» (Intolerable Cruelty, 2003).

Серьезной вехой в карьере актера стало сотрудничество с режиссером Стивеном Содербергом, вместе с которым они создали несколько картин: «Вне поля зрения» (Out of Sight, 1998), «Одиннадцать друзей Оушена» (Ocean's Eleven, 2001) и его сиквелы в 2004 и 2007 годах, «Солярис» (Solaris, 2002) и «Хороший немец» (The Good German, 2006).

В 2006 году за роль в фильме «Сириана» (Syriana, 2005) он получил премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». «Золотой глобус» ему вручили также в 2012 году за лучшую мужскую роль в фильме «Потомки» (The Descendants, 2011).

Амаль Клуни по профессии является юристом. Она, в частности, представляла интересы основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Кроме того, она входит в группу правозащитников, добивающихся международного признания геноцида армян.