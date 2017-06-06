|
С ажурной резьбой и Бабой-ягой. Семья из Бешенковичского района соорудила гигантские качели
07.06.2017 07:01 — Новости Культуры | Tut.by
Их просто невозможно не заметить, проезжая по шоссе Витебск — Бешенковичи. Высоченные, на могучих подпорах деревянные качели стоят на подворье семьи Хацкевичей в деревне Вяжище.
Сооружение украшено ажурной резьбой, а венчает его прикрепленный к старому тележному колесу флюгер с «котом ученым» и совсем не страшной Бабой-ягой. Желающие покачаться на удобной скамье-диване и сфотографироваться на память есть каждый день. Хозяева ничего не имеют против.
Авторы этой придорожной достопримечательности — Владимир Хацкевич и его сын Николай. Оба работают на витебском предприятии «Энергокомплект».
А поместиться на грандиозных качелях одновременно может вся их семья из шести человек: родители, Николай с женой Инной и двумя сынишками. Да и добродушному дворовому псу найдется место рядом.
На очереди еще одно интересное изделие, которое скоро украсит подворье, — из массивной деревянной заготовки проглядывает кресло со спинкой в форме ладони.
Хацкевич-старший и на работе отличился. На берегу пруда во дворе предприятия появился придуманный им деревянный комплекс для отдыха — оригинальная беседка, бревенчатый стол, скамейки из корней и качели с резьбой в стиле барокко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желающие покачаться на удобной скамье-диване и сфотографироваться на память есть каждый день. Хозяева ничего не имеют против.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии