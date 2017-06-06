ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С ажурной резьбой и Бабой-ягой. Семья из Бешенковичского района соорудила гигантские качели

07.06.2017 07:01 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Их просто невозможно не заметить, проезжая по шоссе Витебск — Бешенковичи. Высоченные, на могучих подпорах деревянные качели стоят на подворье семьи Хацкевичей в деревне Вяжище.


Сооружение украшено ажурной резьбой, а венчает его прикрепленный к старому тележному колесу флюгер с «котом ученым» и совсем не страшной Бабой-ягой. Желающие покачаться на удобной скамье-диване и сфотографироваться на память есть каждый день. Хозяева ничего не имеют против.

Авторы этой придорожной достопримечательности — Владимир Хацкевич и его сын Николай. Оба работают на витебском предприятии «Энергокомплект».

А поместиться на грандиозных качелях одновременно может вся их семья из шести человек: родители, Николай с женой Инной и двумя сынишками. Да и добродушному дворовому псу найдется место рядом.


На очереди еще одно интересное изделие, которое скоро украсит подворье, — из массивной деревянной заготовки проглядывает кресло со спинкой в форме ладони.

Хацкевич-старший и на работе отличился. На берегу пруда во дворе предприятия появился придуманный им деревянный комплекс для отдыха — оригинальная беседка, бревенчатый стол, скамейки из корней и качели с резьбой в стиле барокко.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Желающие покачаться на удобной скамье-диване и сфотографироваться на память есть каждый день. Хозяева ничего не имеют против.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Жена Джорджа Клуни родила двойню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика