Вторая книга серии « Биография витебского дома », которую издает известный краевед Аркадий Подлипский, посвящена так называемому Дому специалистов на улице 1-й Доватора.





Новая брошюра рассказывает об истории дома № 14/9 на улице 1-й Доватора , а также о его известных жильцах.

Принято считать, что здание построили в 1932—1935 годах, но краеведу удалось найти в архивных документах информацию о том, что дом начали возводить только в 1935 году, а основные работы завершили три года спустя. Читатели узнают и другие интересные подробности о Доме специалистов.

Тираж издания — 150 экземпляров. Книга напечатана в областной типографии.

Напомним, первая брошюра серии посвящалась зданию на улице Суворова, 3 — сейчас в нем размещается художественная школа.