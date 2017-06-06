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"Биография витебского дома". Вышла вторая книга из этой серии - про Дом специалистов
07.06.2017 07:52 — Новости Культуры | Tut.by
Вторая книга серии «
Новая брошюра рассказывает об истории дома № 14/9 на
Принято считать, что здание построили в 1932—1935 годах, но краеведу удалось найти в архивных документах информацию о том, что дом начали возводить только в 1935 году, а основные работы завершили три года спустя. Читатели узнают и другие интересные подробности о Доме специалистов.
Тираж издания — 150 экземпляров. Книга напечатана в областной типографии.
Напомним, первая брошюра серии посвящалась
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Вторая книга серии "Биография витебского дома", которую издает известный краевед Аркадий Подлипский, посвящена так называемому Дому специалистов на улице 1-й...
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