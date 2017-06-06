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Первая частная бесплатная галерея открылась в Могилеве
07.06.2017 08:57 — Новости Культуры | Tut.by
Первая в Могилеве частная бесплатная художественная галерея открылась на берегу реки Дубровенка. Дебютная выставка галереи скульптора Андрея Воробьева посвящена ему же, а также отцу владельца здания — Николаю Молчанову. В экспозиции — скульптуры и живописные картины.
В отреставрированном здании на проспекте Мира, 2а под выставочный проект отдано три небольших помещения общей площадью около 150 кв. м. Остальное — магазин электроинструмента, который, как и здание, является собственностью могилевского бизнесмена Леонида Молчанова — страстного поклонника искусства.
Галерея работает с 8.00 до 17.00 пока только в будни. Вход для зрителей бесплатный.
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Художественная галерея Андрея Воробьева находится на берегу реки Дубровенка.
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