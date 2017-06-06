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Первая частная бесплатная галерея открылась в Могилеве

07.06.2017 08:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Первая в Могилеве частная бесплатная художественная галерея открылась на берегу реки Дубровенка. Дебютная выставка галереи скульптора Андрея Воробьева посвящена ему же, а также отцу владельца здания — Николаю Молчанову. В экспозиции — скульптуры и живописные картины.


В отреставрированном здании на проспекте Мира, 2а под выставочный проект отдано три небольших помещения общей площадью около 150 кв. м. Остальное — магазин электроинструмента, который, как и здание, является собственностью могилевского бизнесмена Леонида Молчанова — страстного поклонника искусства.


— Мы планируем проводить на этой площадке четыре выставки в год. Она открыта для всех видов искусства. К творцам условие одно: работы должны быть интересными и выполнены на высоком профессиональном уровне. Также намерены проводить здесь творческие встречи, презентации. Со временем границы галереи будут расширяться. Есть задумка реализовывать рядом проекты под открытым небом — местность к этому располагает, — рассказал на торжественном открытии галереи скульптор Андрей Воробьев.

Галерея работает с 8.00 до 17.00 пока только в будни. Вход для зрителей бесплатный.


 
Теги: Могилев
 
 
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Художественная галерея Андрея Воробьева находится на берегу реки Дубровенка.

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