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Блогерша размера плюс удивила подписчиков фотографией своего мужа с кубиками пресса

07.06.2017 10:38 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пост пышной инстаграм-блогерши Джаззи, которая активно продвигает идеи бодипозитива, на днях стал вирусным в соцсетях, когда все увидели, что ее супруг — мужчина в очень хорошей форме.

Джаззи выложила вот эту фотографию со своим мужем на пляже.

В посте к фото она написала, что на протяжении многих лет этот мужчина любил каждый изгиб, каждую складку и растяжку на ее теле и она долго не могла понять почему.

«Как он мог полюбить что-то, что не „идеально“? Как мог мужчина, „рожденный в хорошей форме“, полюбить такую, как я! У меня нет плоского живота, части моего тела колышутся во время ходьбы, а уж если я слишком быстро взбегу по лестнице, можно даже услышать, как мое тело шлепает! Но теперь я вижу, что у меня „идеальное“ тело! Каждая складка, каждый изгиб и каждая растяжка достались мне такими, что в итоге делают счастливыми нас обоих!!! Я люблю своё тело, и теперь я наконец понимаю, почему и он любит его», — написала Джаззи.

В другом посте женщина рассказала, что они вместе уже 14 лет. У них двое детей.

Многие подписчики Джаззи были счастливы за нее: «Это прекрасно», «Обожаю! Так вдохновляет», «Ты классная и очень везучая женщина», «Любовь больше, чем просто тело», «Джаззи, спасибо за напоминание, что есть люди, которые любят тебя за тебя всю, а не только за внешнюю оболочку. Я постоянно из-за этого переживаю после развода».

Но не все пользователи обрадовались бодипозитивному посылу блогерши. Естественно, досталось и ей самой: «Иметь лишний вес — это нездорово, точка. Человеческое тело так устроено, чтобы оно могло выдержать собственный вес в зависимости от роста, атмосферного давления и т.д. Только то, что у нее невысокий холестерин, не значит, что ее легкие или кости здоровы. И прежде, чем вы спросите — я работаю медсестрой, а скоро буду учиться в медшколе. Уверенность в себе — это красиво, невежество — нет», «Вам нужно найти мотивацию и сбросить вес. Он [муж] в отличной форме, поэтому я знаю, что он занимается спортом и готовит пищу для поддержания фигуры, может и вы могли бы повести здоровый образ жизни и вдохновиться им?».

 
 
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Пост пышной инстаграм-блогерши Джаззи, которая активно продвигает идеи бодипозитива, на днях стал вирусным в соцсетях, когда все увидели, что ее супруг - мужчина в...

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