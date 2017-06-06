Отчаявшись научить кота ловить крыс, хозяин привязал его веревкой к грызуну. Но и это не помогло

Предприимчивый хозяин одного магазина в Китае решил научить своего кота ловить грызунов, которых тот очень боится и всячески избегает.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Открыть/скачать видео (1.78 МБ)

Хозяин магазина в городе Фошань провинции Гуандун устал от грызунов, которые нагло бегают по складу и даже среди прилавков. К большому огорчению хозяйский кот ничем не помогает: питомец панически боится крыс и мышей и постоянно бегает от них. В какой-то момент хозяину это надоело, и он решил обучить кота охоте на грызунов.

Сперва мужчина поймал крысу, привязал ее к веревке и стал подкидывать поближе к коту, чтобы тот привык и начал реагировать, как подобает. Кот, однако, никак не мог побороть свой страх. Тогда хозяин пошел на радикальные меры: он привязал грызуна веревкой к коту. Но и это не помогло.

Китайского кота, конечно, жалко. Но не стоит забывать и про крысу: такой урок был полон стресса и для нее.