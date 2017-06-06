Стали известны блюда очередной недели белорусской кухни

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома назвало блюда 14-й недели белорусской кухни, которая пройдет с 12 по 18 июня в Минске.

Неделя белорусской кухни — акция столичных кафе и ресторанов: в эти дни они предлагают национальные блюда по специальным ценам.

Так, с 12 по 18 июня гостям 74 кафе и ресторанов Минска будут предлагать следующие блюда:

салат из ранней капусты с редисом (3 рубля)

щи из щавеля с мясом (3,50 рубля)

печисто из свиного окорока (8,50 рубля)

галки рыбные (7,50 рубля)

десерт "Картошка" (4 рубля)

Как заверили Sputnik в ГУПР, блюда будут приготовлены по единым рецептурам и, независимо от типа и класса объекта общественного питания, реализовываться по одинаковым ценам.

Разработал такое национальное меню для ресторанов Минска шеф-повар одного из столичных заведений белорусской кухни.