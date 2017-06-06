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Стали известны блюда очередной недели белорусской кухни
07.06.2017 12:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома назвало блюда 14-й недели белорусской кухни, которая пройдет с 12 по 18 июня в Минске.
Неделя белорусской кухни — акция столичных кафе и ресторанов: в эти дни они предлагают национальные блюда по специальным ценам.
Так, с 12 по 18 июня гостям 74 кафе и ресторанов Минска будут предлагать следующие блюда:
Как заверили Sputnik в ГУПР, блюда будут приготовлены по единым рецептурам и, независимо от типа и класса объекта общественного питания, реализовываться по одинаковым ценам.
Разработал такое национальное меню для ресторанов Минска шеф-повар одного из столичных заведений белорусской кухни.
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Более семи десятков минских кафе и ресторанов будут предлагать с 12 июня гостям блюда национальной кухни.
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