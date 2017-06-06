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Стали известны блюда очередной недели белорусской кухни

07.06.2017 12:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома назвало блюда 14-й недели белорусской кухни, которая пройдет с 12 по 18 июня в Минске.

Неделя белорусской кухни — акция столичных кафе и ресторанов: в эти дни они предлагают национальные блюда по специальным ценам.

Так, с 12 по 18 июня гостям 74 кафе и ресторанов Минска будут предлагать следующие блюда:

  • салат из ранней капусты с редисом (3 рубля)
  • щи из щавеля с мясом (3,50 рубля)
  • печисто из свиного окорока (8,50 рубля)
  • галки рыбные (7,50 рубля)
  • десерт "Картошка" (4 рубля)

Как заверили Sputnik в ГУПР, блюда будут приготовлены по единым рецептурам и, независимо от типа и класса объекта общественного питания, реализовываться по одинаковым ценам.

Разработал такое национальное меню для ресторанов Минска шеф-повар одного из столичных заведений белорусской кухни.

 
Теги: Минск
 
 
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Более семи десятков минских кафе и ресторанов будут предлагать с 12 июня гостям блюда национальной кухни.

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