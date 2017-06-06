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Можно даже увидеть свой дом. Могилев и окрестности с высоты на фото 360
07.06.2017 12:28 — Новости Культуры | Tut.by
Панорамное 360-градусное фото Могилева разместил
При приближении на фото можно даже прочитать надпись на трибуне городского стадиона
Как рассказал Андрей Лучков TUT.BY, съемка для него — это хобби, увлекся он ей более года назад. «Раньше постоянно снимал обычным фотоаппаратом — пейзажи, архитектуру. Но с появлением доступных квадрокоптеров, всерьез увлекся съемками с воздуха. Такие фотографии показывают красоту нашей страны с нового ракурса, и инетересны своей необычностью», — говорит Андрей.
Работы могилевчанина можно увидеть в
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Город был снят с коптера, в кадр попали даже его окрестности.
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