Мальчик потерял флейту, но учитель заставил играть на отсутствующем инструменте

Пользовательница твиттера Аашна Беленье опубликовала видеоролик, на котором ее младший брат играет на «виртуальной» флейте. Как выяснилось, мальчик пришел на выступление оркестра, забыв инструмент. Но учитель оказался педантом и заставил мальчика играть без него. Причем юный музыкант отнесся к своему выступлению очень серьезно.

so my brother lost his recorder and the teacher still made him perform… pic.twitter.com/xtm5ni9ydN