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Мальчик потерял флейту, но учитель заставил играть на отсутствующем инструменте

07.06.2017 13:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пользовательница твиттера Аашна Беленье опубликовала видеоролик, на котором ее младший брат играет на «виртуальной» флейте. Как выяснилось, мальчик пришел на выступление оркестра, забыв инструмент. Но учитель оказался педантом и заставил мальчика играть без него. Причем юный музыкант отнесся к своему выступлению очень серьезно.

 
 
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Пользовательница твиттера Аашна Беленье опубликовала видеоролик, на котором ее младший брат играет на "виртуальной" флейте. Как выяснилось, мальчик пришел на...

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