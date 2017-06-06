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Мальчик потерял флейту, но учитель заставил играть на отсутствующем инструменте
07.06.2017 13:25 — Новости Культуры | Tut.by
Пользовательница твиттера Аашна Беленье опубликовала видеоролик, на котором ее младший брат играет на «виртуальной» флейте. Как выяснилось, мальчик пришел на выступление оркестра, забыв инструмент. Но учитель оказался педантом и заставил мальчика играть без него. Причем юный музыкант отнесся к своему выступлению очень серьезно.
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Пользовательница твиттера Аашна Беленье опубликовала видеоролик, на котором ее младший брат играет на "виртуальной" флейте. Как выяснилось, мальчик пришел на...
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