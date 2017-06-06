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"Славянский базар" на билетах заработал миллион долларов

07.06.2017 14:16 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Выручка от продажи билетов на концерты "Славянского базара в Витебске" составила почти миллион долларов, сообщил в среду журналистам директор фестиваля Александр Сидоренко.

"Славянский базар" на билетах заработал миллион долларов
© Sputnik Андрей Александров
Билеты на "Славянский базар" стоят от 5 до 100 долларов

26-й фестиваль "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 17 июля в городе на Двине. В рамках форума запланированы десятки концертов, выступлений и выставок.

По словам директора конкурса, на "Славянский базар" уже купили порядка 40,5 тысяч билетов, забронировано еще 35 тысяч. Общая выручка на продаже билетов составляет около 1,9 миллиона рублей — порядка миллиона долларов.

На "Славянском базаре" 2017-го ожидается выступление Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерия Меладзе, Егора Крида, групп "Сплин" и "Руки вверх", а также ряда иных артистов. Пройдет здесь и конкурс исполнителей — в минувшем подобном смотре в рамках "Славянского базара" победил белорус Алексей Гросс.

"Славянский базар" на билетах заработал миллион долларов
© Sputnik / Виктор Толочко
Алексей Гросс на сцене "Славянского базара"

Как неоднократно заявляли организаторы "Славянского базара", уже несколько лет подавляющее большинство расходов они покрывают за счет внебюджетных средств. Частично финансово помогает проведению фестиваля и исполком Союзного государства.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На концерты фестиваля искусств уже были проданы более 40 тысяч билетов, еще 35 тысяч - забронированы.

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