МИНСК, 7 июн — Sputnik. Выручка от продажи билетов на концерты "Славянского базара в Витебске" составила почти миллион долларов, сообщил в среду журналистам директор фестиваля Александр Сидоренко.



© Sputnik Андрей Александров Билеты на "Славянский базар" стоят от 5 до 100 долларов

26-й фестиваль "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 17 июля в городе на Двине. В рамках форума запланированы десятки концертов, выступлений и выставок.

По словам директора конкурса, на "Славянский базар" уже купили порядка 40,5 тысяч билетов, забронировано еще 35 тысяч. Общая выручка на продаже билетов составляет около 1,9 миллиона рублей — порядка миллиона долларов.

На "Славянском базаре" 2017-го ожидается выступление Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерия Меладзе, Егора Крида, групп "Сплин" и "Руки вверх", а также ряда иных артистов. Пройдет здесь и конкурс исполнителей — в минувшем подобном смотре в рамках "Славянского базара" победил белорус Алексей Гросс.



© Sputnik / Виктор Толочко Алексей Гросс на сцене "Славянского базара"

Как неоднократно заявляли организаторы "Славянского базара", уже несколько лет подавляющее большинство расходов они покрывают за счет внебюджетных средств. Частично финансово помогает проведению фестиваля и исполком Союзного государства.