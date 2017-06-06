Мингорисполком хочет устраивать показы фильмов в Верхнем городе

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Минский городской исполнительный комитет задумался о возможности показа известных кинокартин летом в Верхнем городе, соответствующая информация размещена на сайте комитета.

На площадке Верхнего города летом регулярно проходят музыкальные вечера и праздники национальных культур. Вскоре к культурной программе могут добавиться и ретроспективы фильмов.

"В частности, думаем над тем, чтобы в летний период устроить под открытым небом ретроспективу известных фильмов", — сообщил зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич в среду.

По словам чиновника, задача состоит в том, чтобы "в старые объекты города вдохнуть новую жизнь, сделать их местом притяжения для жителей и гостей столицы".

Когда и как эта задумка будет реализована, пока не известно. Однако уже с конца мая под открытым небом посмотреть кино в Минске можно было не только в автокинотеатре, но и во дворике музея имени Азгура и на нескольких других площадках.