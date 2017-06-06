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Готовимся к лету. Какие плавки выбрать мужчине

07.06.2017 15:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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Долгожданное лето наступило, но купальный сезон еще не начался. Предлагаем завершить подготовку к нему выбором плавок для мужчин. В этом деле все тоже не так просто, как и с купальниками.

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Теги: Минск
 
 
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Долгожданное лето наступило, но купальный сезон еще не начался. Предлагаем завершить подготовку к нему выбором плавок для мужчин. В этом деле все тоже не так...

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