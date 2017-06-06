Готовимся к лету. Какие плавки выбрать мужчине

Долгожданное лето наступило, но купальный сезон еще не начался. Предлагаем завершить подготовку к нему выбором плавок для мужчин. В этом деле все тоже не так просто, как и с купальниками .

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