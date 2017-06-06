Украинское издание «The Express. Магистраль» в одном из последних выпусков рассказала читателям, как правильно заниматься сексом во время поездки. Пикантную публикацию выложил на своей странице в Facebook журналист Вадим Добровольский.

Авторы материала советуют пассажирам взять у проводника ремни, чтобы «гойдання поїзда» не прервало «акт кохання». Кроме того, путешественникам, которые устали от «рутинного квартирного секса», могут предложить специальные вагоны-салоны с широкими кроватями, на которых можно превратить в реальность «найсміливіші фантазії».

По словам Добровольского, это не первая такая публикация такого плана. В прошлых выпусках «Магистраль-Экспресс» шла речь о радостях тантрического секса и о украинской красавице с большими формами.

Любопытно, что в комментариях к посту Добровольского отметился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.



Фото: скриншот из социальных сетей

Он написал, что такая публикация — повод для отставки польского рок-музыканта Войцеха Балчуна, который в апреле 2016 года победил в открытом конкурсе и стал председателем правления государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзалізниця».