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"Найсміливіші фантазії". Железная дорога Украины рекламирует секс в поездах
07.06.2017 15:29 — Новости Культуры | Tut.by
Украинское издание «The Express. Магистраль» в одном из последних выпусков рассказала читателям, как правильно заниматься сексом во время поездки. Пикантную публикацию
Авторы материала советуют пассажирам взять у проводника ремни, чтобы «гойдання поїзда» не прервало «акт кохання». Кроме того, путешественникам, которые устали от «рутинного квартирного секса», могут предложить специальные вагоны-салоны с широкими кроватями, на которых можно превратить в реальность «найсміливіші фантазії».
По словам Добровольского, это не первая такая публикация такого плана. В прошлых выпусках «Магистраль-Экспресс» шла речь о радостях тантрического секса и о украинской красавице с большими формами.
Любопытно, что в комментариях к посту Добровольского отметился министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Он написал, что такая публикация — повод для отставки польского рок-музыканта Войцеха Балчуна, который в апреле 2016 года
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Украинское издание "The Express. Магистраль" в одном из последних выпусков рассказала читателям, как правильно заниматься сексом во время поездки. Пикантную публикацию...
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