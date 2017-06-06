Директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Александр Сидоренко рассказал журналистам о программе фестиваля, проданных билетах, выручке и руководителях жюри, пишет БЕЛТА .



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Игорь Матвеев

По словам Сидоренко, в день открытия «Славянского базара» состоится концерт-посвящение народному артисту Беларуси Александру Тихановичу, который 13 июля отметил бы свое 65-летие. Участники концерта исполнят любимые песни из репертуара Александра Тихановича и Ядвиги Поплавской, а также посвятят ему свои лучшие хиты. Как отметил Сидоренко, это некоммерческий проект, билеты на него продаваться не будут. «Все артисты, которые принимают участие в проекте, будут работать без гонорара, независимо от статуса, званий и чинов», — подчеркнул директор фестиваля.

Главный режиссер торжественной церемонии и гала-концерта открытия фестиваля Марина Романовская рассказала, что на концерте открытия выступят Крис де Бург, Хулио Иглесиас-младший. а также популярные российские исполнители Слава и Нюша.

По словам Александра Сидоренко, на концерты «Славянского базара» уже продано 40,5 тысяч билетов, забронировано 35 тысяч. Выручка составляет около 1,9 миллиона белорусских рублей (чуть больше 1 миллиона долларов). По словам Сидоренко, с каждым годом фестиваль все больше зарабатывает самостоятельно. Так, в последние годы почти 90% составляют внебюджетные средства (выручка от реализации билетов, работа с партнерами-рекламодателями и т.д.)

Как отметил директор фестиваля, в конкурсе исполнителей эстрадной песни и в международном детском конкурсе будут принимать участие представители 21 страны. Беларусь будут представлять соответственно Егор Шаранков и Мария Магильная. Судейскую коллегию детского конкурса возглавит заслуженная артистка России Варвара, а председателем жюри конкурса исполнителей эстрадной песни станет известная болгарская певица Йорданка Христова.

Кроме традиционных концертов и ІІІ Фэста уличного искусства «На семи ветрах» в программе «Славянского базара» впервые будет включен «Уличный пикник». Предполагается познакомить гостей фестиваля с кулинарным искусством Беларуси, Латвии, Литвы и России.

XXVI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 13 по 17 июля (дополнительные мероприятия запланированы 10−12 и 18−19 июля).