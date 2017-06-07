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Директор "Славянского базара" о песнях Ханка: на конфликт не пойдем

07.06.2017 22:10 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн – Sputnik. Директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Сергей Сидоренко отметил, что скандала с песнями Эдуарда Ханка в Летнем амфитеатре не будет.

Директор "Славянского базара" о песнях Ханка: на конфликт не пойдем
© Sputnik/
Ханок: новые обстоятельства конфликта с Поплавской и Ярмоленко

В апреле текущего года композитор Ханок запретил Ядвиге Поплавской и Анатолию Ярмоленко исполнять свои песни "Малиновка", "Я у бабушки живу", "Завiруха", "Лягу-прылягу". 

"Мы не будем идти на конфликт", – заявил Сидоренко в эфире белорусского телевидения в среду после пресс-конференции в Минске. 

При этом он отметил, что у исполнителей, которым Ханок запретил исполнять свои композиции, и без этих произведений достаточно широкий репертуар. 

В свою очередь руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко, у которого есть несколько песен, на исполнение которых наложил "вето" композитор Ханок, заявил, что он ведет переговоры с автором музыки. "Будем принимать какое-то решение, ведем переговоры", – сказал он. 

Исполнитель также отметил, что уже есть второй вариант музыки к известной песне Ханка "Лягу-прылягу", которую он исполнял на протяжении долгого времени. Ярмоленко не исключил, что в Летнем амфитеатре в Витебске могут прозвучать два ее варианта.

На пресс-конференции в среду также была озвучена информация, что в день открытия "Славянского базара" состоится концерт, посвященный народному артисту Беларуси Александру Тихановичу, который умер в феврале текущего года

XXVI Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет в этом году с 13 по 17 июля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко не исключает, что в летнем амфитеатре прозвучат два варианта песни "Лягу-прылягу".

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