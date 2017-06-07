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Фестиваль "Кинотавр" открылся в Сочи "Холодным танго"
07.06.2017 20:26 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", сообщила пресс-служба Кремля.
Глава РФ выразил уверенность, что нынешний фестиваль запомнится насыщенной программой, интересными, заслуживающими внимание работами и будет содействовать развитию российской киноиндустрии, продвижению фильмов РФ на зарубежные рынки.
"Кинотавр" не стареет с годами и сегодня по-прежнему является ярким, ожидаемым событием в культурной жизни страны", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Престижный кинофестиваль открывается сегодня в Сочи фильмом Павла Чухрая "Холодное танго".
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Актриса Лиза Арзамасова на церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
В конкурсную программу нынешнего "Кинотавра" вошли 15 фильмов, среди которых: "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Режиссер Резо Гигинеишвили на церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов.
Специальными событиями фестиваля станут показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который вошел в основной конкурс Каннского фестиваля, и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Премьера фильма "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева
Кинофестиваль пройдет в Сочи с 7 по 14 июня. В рамках "Кинотавра" также состоится конкурс короткометражного кино, традиционная программа "Кино на площади".
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Известный кинофестиваль открывается в Сочи фильмом Павла Чухрая "Холодное танго" и продлится до 14 июня.
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