МИНСК, 7 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVIII Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", сообщила пресс-служба Кремля.

Глава РФ выразил уверенность, что нынешний фестиваль запомнится насыщенной программой, интересными, заслуживающими внимание работами и будет содействовать развитию российской киноиндустрии, продвижению фильмов РФ на зарубежные рынки.

"Кинотавр" не стареет с годами и сегодня по-прежнему является ярким, ожидаемым событием в культурной жизни страны", — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Престижный кинофестиваль открывается сегодня в Сочи фильмом Павла Чухрая "Холодное танго".



© Sputnik Екатерина Чеснокова Актриса Лиза Арзамасова на церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"

В конкурсную программу нынешнего "Кинотавра" вошли 15 фильмов, среди которых: "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Режиссер Резо Гигинеишвили на церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"

Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов.

Специальными событиями фестиваля станут показы фильмов Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который вошел в основной конкурс Каннского фестиваля, и Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".



© Sputnik Екатерина Чеснокова Премьера фильма "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева

Кинофестиваль пройдет в Сочи с 7 по 14 июня. В рамках "Кинотавра" также состоится конкурс короткометражного кино, традиционная программа "Кино на площади".