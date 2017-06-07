Борьба со школьными привычками и забытье негатива: для чего читают операторы колл-центров

С любой проблемой мы идем именно к ним. Нет, не к психологам, а к специалистам колл-центров. Помочь настроить интернет-банкинг и поменять тариф — со всем этим им приходится сталкиваться каждый день. И, конечно, с нашим негативом, ведь обычно звонят, чтобы поругать, а не поблагодарить. Как операторы расслабляются после работы? В какие книжные миры бегут?

TUT.BY и « Мобильная библиотека МТС » продолжают проект «Что читают белорусы», в котором мы рассказываем о книжных вкусах простых людей.

Вячеслав Кучук, 20 лет. Работает в колл-центре банка

В колл-центре трудится второй год. В свободное от работы время читает рэп под псевдонимом Yung Creditt.

— В целом люблю читать, но мне очень сложно начать: постоянно лень… С книгой меня можно встретить в основном в транспорте, дома — не так часто.

Говоря о конкретных произведениях, первым делом назову повесть «Тим Талер, или проданный смех». Читал ее лет пять назад, потому что увидел рекомендацию в социальной сети. Текст, хоть и рассчитан, скорее, на молодую аудиторию, некоторым взрослым тоже стоит почитать. В целом, идея повести очень банальна, но зато понятно и толково выражена: эмоции и счастье важнее денег. В тот момент мой взгляд на «золотые горы» частично преломился.

Продолжая тему денег, скажу и о романе Драйзера «Финансист». Его начал читать через полгода работы в банковской сфере. Книга очень и очень сильная для людей с большими амбициями. Пример Фрэнка Каупервуда может дать соответствующий толчок для их реализации: по ходу всего романа рассказывается об успешном карьерном росте, который прямо коррелирует с приложенными усилиями и уровнем интеллекта.

Еще, как бы это банально не звучало, но до сих пор чего-то более запоминающегося, чем «Гарри Поттер», я не читал. Много раз удивлялся тому, что автор создала абсолютно отличный от нашего мир, смогла продумать огромное количество деталей и связей в этой новой вселенной и параллельно выдала захватывающий сюжет. Семь книг читаются залпом, даже если не в первый раз!

А еще хотел бы вспомнить «Горе от ума». В школе я всячески увиливал от прочтения этой книги, но в принудительном порядке меня все-таки заставили ее прочесть. И вот — бинго! — мне понравилось практически со старта, и я прочел произведение на одном дыхании. Через пару лет перечитал, а еще через некоторое время сходил в театр на постановку. Идея опять же видна в названии, через окружение Чацкого Грибоедов показывает консервативность и глупость большинства. Думаю, многие и в наши дни сталкиваются с проблемой «фамусовского общества», поэтому произведение актуальности не теряет.











Юлия Мелешкевич, 43 года. Ведущий специалист по работе с клиентами МТС

Стаж работы в компании — более 13 лет. До этого работала фотографом.

— Я читаю везде: даже в метро и перед сном — не ложусь спать, не «проглотив» хотя бы пару страниц. Для меня книги имеют глобальное значение, а чтение жизненно необходимо.

Раньше я предпочитала бумажные издания, но недавно перешла на электронные версии. С появлением больших экранов это стало удобно, комфортно, да и чего скрывать — дешево. К «бумаге» возвращаюсь, если хочется что-то перечитать и книга уже есть в моей домашней библиотеке, собранной еще моими родителями.

До класса пятого-шестого я не интересовалась литературой вообще, и всех это поражало: семья читающая, а я нет. Но секрет в том, что каждый должен выбрать книгу себе по вкусу — заставить ребенка читать невозможно. Для меня такой оказалась серия «Проклятые короли» Мариса Дрюона. Это исторические романы, которые хороши тем, что основаны на реальных событиях. Очень захватывающе описано. Правда, седьмая книга менее удачная, чем остальные.

Эти романы недетские, но лет в 13−14 уже читать можно. Если же говорить о классических детских книгах, то, конечно, мой фаворит — «Мэри Поппинс». Роман кардинально отличается от телевизионного фильма. Интереснейшая сказка!

«Обрыв» Гончарова — незаслуженно забытый роман. Я считаю, шедевр. Это золотой век русской литературы. В книге очень живые и описательные моменты, и портреты, и любовная линия, и интрига — все есть, чтобы хотелось читать.

Также вспомню Ремарка, но не «Триумфальную арку» и «Трех товарищей». Я бы рекомендовала «Жизнь взаймы». Лично мне книга открыла глаза на то, что жить надо сегодня и сейчас, не откладывая на потом. Если есть желание что-то сделать, нужно реализовывать сразу, иначе завтрашнего дня может и не быть.

Из современников один из любимых, безусловно, Акунин. В первую очередь мне нравятся его детективы «Приключения Пелагии», хотя книги о Фандорине тоже отличные. Жаль, что экранизирован только «Белый бульдог» из всей серии. У Акунина и детективная линия хороша, и сам язык повествования. Изложение прекрасное!















Виктория Василевская, 22 года. Оператор в интернет-магазине

Уже два года общается с клиентами интернет-магазина. До этого работала в компании, связанной с косметикой, где также давала консультации.

— Любовь к книгам у меня появилась ещё в школе, когда я впервые попала там в библиотеку. Она была небольшая, но очень уютная, со своей атмосферой и запахом старых книг.

Обидно, что тогда я читала много, но именно к школьной программе относилась холодно и без особого интереса. До сих пор замечаю за собой, что, если кто-то пытается

заставить меня что-то прочитать, желание пропадает. Вот так было и в школе. Сейчас я уже понимаю, насколько была неправа, и пытаюсь прочесть больше книг из программы.

Так и возникла первая моя книжная любовь — романы Булгакова. Но остановиться хочу не на них, ведь об их прелести и так все знают.

Лучше расскажу о моем детском упрямстве на примере книги «Возвышенное и земное» Дэвида Вейса. В школе нам советовали её прочесть, когда мы начинали изучать творчество Моцарта на музыкальной литературе. Книга была немаленькая и не вызвала во мне желания взяться за нее. Сейчас же всем сердцем люблю этот роман и, если не знаю, что бы почитать, просто перечитываю именно его. В книге очень просто, но от этого не менее занимательно изложена жизнь Моцарта и становление его гения. Да и в целом интересно описана жизнь во времена XVIII века.

Часто на прочтение книг наталкивает какой-нибудь фильм. Так, например, после просмотра ленты «Автостопом по галактике» я осталась в восторге и поняла, что книга будет не менее интересной — пора бы уже её прочесть. Роман оказался занимательным, с отличным юмором и забавными героями. Читается быстро, легко и заставляет улыбаться на протяжении всего времени.

Таким же образом был для меня открыт «Великий Гэтсби». Фицджеральд непревзойдённый мастер слова, книга написана ярко, образно и красиво. Иногда я даже ловила себя на мысли, что уже запуталась в самой истории и героях исключительно из-за прекрасных описаний панорам Нью-Йорка. Пока читаешь, успеваешь и посмеяться, и от всей души сопереживать героям. «Великий Гэтсби» оставил пищу для размышлений и был записан в топ любимых книг.

На самом деле, любимых и близких сердцу книг много. Из них «Властелин колец» Толкина, «Марсианин» Энди Вейера, «Война миров» Герберта Уэллса, «Убить пересмешника» Харпер Ли.

















Даяна Денисик, 19 лет. Работает в колл-центре магазина посуды

Сначала работала «на телефоне» в белорусском офисе, а недавно уехала в Санкт-Петербург — в местное отделение компании.

— Как правило, у людей нашей профессии свободного времени очень мало. По крайней мере, так говорили те операторы, с которыми я общалась. При этом большая часть из нас любит читать. Обычно мы это успеваем делать в транспорте с утра перед работой и вечером после нее. Хотя иногда, если книга очень захватывает, я умудряюсь читать и в перерывах прямо на рабочем месте.

Для меня чтение — это ритуал. Из-за того, что каждый день приходится выслушивать много негатива, прячусь от него в книгах. Взять их в руки, почувствовать странички — это уже отдых.

Я читаю книги разных жанров. Из последнего — Джеймс Хедли Чейз и его серия детективов. Меня его романы очень разгружают и помогают расслабиться после работы. Недавно скупила почти все сборники Чейза — сейчас читаю их по очереди.

А бывает, погружаюсь во что-то совершенно другое — вроде Джейн Остин. Но самая любимая книга — «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. Она меня впечатлила больше всего. В романе собрано все! Есть даже историческая картина, так как книгу писала женщина-историк. То есть и про войну, и про отношения с мужчинами, и про другие жизненные аспекты… Я реально сопереживала героям романа.

Хочу отметить книгу «Сам овца» Андрея Макаревича. Она о жизни в Советском союзе, в том числе и о его жизни — такое собрание историй о молодости. Очень люблю творчество Макаревича ещё с детства!







Партнер проекта:

Первые 3 дня — бесплатно ! Потом — 0,20 руб./сутки

Дешевле, чем покупка бумажных книг! Новинки и бестселлеры, литература на иностранных языках, книги для взрослых и детей.