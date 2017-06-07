ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Всемирный день вязания на публике брестские мастерицы украсят ул.Советскую

08.06.2017 08:59 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Начиная с 2005 года каждую вторую субботу июня в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day). Брест в третий раз присоединится к международной инициативе, пишет «Заря».


Фото: Виртуальный Брест

Проходит он тоже необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте города — в парке, в сквере, в кафе — и предаются своему любимому занятию.

В этом году местом для творчества организаторы в Бресте выбрали территорию возле музыкальной площадки на улице Советской. 10 июня рукодельницы будут украшать скамейки и фонарные столбы.

В программе, которая начнется в 15.00, обещают концерт творческих коллективов, яркие вязаные фотозоны, мастер-классы и множество других сюрпризов.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году местом для творчества организаторы в Бресте выбрали территорию возле музыкальной площадки на улице Советской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Директор "Славянского базара" о песнях Ханка: на конфликт не пойдем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика