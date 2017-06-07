|
Во Всемирный день вязания на публике брестские мастерицы украсят ул.Советскую
08.06.2017 08:59 — Новости Культуры | Tut.by
Начиная с 2005 года каждую вторую субботу июня в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day). Брест в третий раз присоединится к международной инициативе,
Проходит он тоже необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте города — в парке, в сквере, в кафе — и предаются своему любимому занятию.
В этом году местом для творчества организаторы в Бресте выбрали территорию возле музыкальной площадки на улице Советской. 10 июня рукодельницы будут украшать скамейки и фонарные столбы.
В программе, которая начнется в 15.00, обещают концерт творческих коллективов, яркие вязаные фотозоны, мастер-классы и множество других сюрпризов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году местом для творчества организаторы в Бресте выбрали территорию возле музыкальной площадки на улице Советской.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии