Во Всемирный день вязания на публике брестские мастерицы украсят ул.Советскую

Начиная с 2005 года каждую вторую субботу июня в мире отмечается необычный праздник — Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day). Брест в третий раз присоединится к международной инициативе, пишет «Заря».



Фото: Виртуальный Брест

Проходит он тоже необычно, но вполне в соответствии со своим названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте города — в парке, в сквере, в кафе — и предаются своему любимому занятию.

В этом году местом для творчества организаторы в Бресте выбрали территорию возле музыкальной площадки на улице Советской. 10 июня рукодельницы будут украшать скамейки и фонарные столбы.

В программе, которая начнется в 15.00, обещают концерт творческих коллективов, яркие вязаные фотозоны, мастер-классы и множество других сюрпризов.