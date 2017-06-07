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Купленный за 10 фунтов бриллиант продан в Лондоне за 656 тысяч

08.06.2017 10:35 — Новости Культуры | Tut.by  
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Кольцо с бриллиантом, купленное на распродаже за 10 фунтов, было продано за 656 тысяч фунтов (847 тысяч долларов) на аукционе в Лондоне.

До начала торгов оценщики предполагали, что ювелирное изделие будет продано за 350 тысяч фунтов (452 тысячи долларов). Но торги на аукционе Sotheby’s удвоили эту цифру.

Владелица кольца купила его на уличной распродаже у больницы Западного Мидлсекса в лондонском районе Хаунслоу. Она долгие годы думала, что это бижутерия, и носила его ежедневно, не предполагая, что в кольце — бриллиант весом 26 карат.

Еще одной «звездой» торгов стала бриллиантовая брошь от Картье, которую носила британский премьер-министр Маргарет Тэтчер. Эта брошь была на костюме Тэтчер в тот день, когда она сообщила королеве о своем намерении уйти с поста главы правительства. Брошь была продана за 81 тысячу фунтов (104 тысячи долларов).

 
 
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Кольцо с бриллиантом, купленное на распродаже за 10 фунтов, было продано за 656 тысяч фунтов (847 тысяч долларов) на аукционе в Лондоне.

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