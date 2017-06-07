Ради спасения котенка пришлось демонтировать фонарный столб

В Челябинске дорожная служба демонтировала фонарный столб, чтобы спасти провалившегося под опору котенка. Животное угодило в яму, спасаясь от собаки, сообщает 74.ru.



Спасенный котенок. Фото: 74.ru

Жильцы соседних домов рассказали, что услышали мяуканье котенка 5 июня. Звук шел от фонарного столба, но обнаружить животное удалось не сразу. Как оказалось, котёнок провалился в трубу диаметром 20 сантиметров под опорой.



Провалившийся в яму котенок. Фото: 74.ru

Местные жители пытались самостоятельно спасти животное, спустив в яму верёвку из простыней, но напуганный котёнок не смог подняться по ней. После неудачной попытки жильцы попросили помощи у зоозащитников.

Как говорит местная зоозащитница, котенка «попытались достать его сачком, но ориентироваться приходилось буквально на ощупь. В итоге у нас так ничего и не вышло. Оставили ему корзинку с рыбой и тряпочкой с каплей валерьянки под ней, наивно веря, что он туда заберется, и утром мы его вытащим легко и непринужденно. Но чуда не произошло».

Затем неравнодушные соседи обратились к спасателям и выяснили, что достать котенка без демонтажа опоры невозможно, а для этого необходимо получить разрешение от владельца столба. Один из жителей дома узнал, что опора находится в ведении городского управления дорожных работ.

Как рассказал один из местных жителей, он «позвонил диспетчеру управления и объяснил им ситуацию. Диспетчером оказалась сердобольная женщина, она поговорила с руководством». Следующим утром он созвонился с одним из руководителей, тот согласился помочь нам и направил на место рабочих и автокран, чтобы снять опору.

Рабочие демонтировали столб, после чего зоозащитники помогли спустить на веревке переноску и вытащить котенка из ямы.



Демонтаж столба. Фото: 74.ru

Животное продемонстрировали обеспокоенной кошке-матери, а затем увезли на осмотр к ветеринару. Сейчас котенку ищут хозяев.



Кошка-мать проверяет состояние котенка после спасения. Фото: 74.ru