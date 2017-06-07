Журнал Playboy напомнил утверждение своего основателя Хью Хефнера о том, что его модели «не бывают бывшими». В качестве доказательства того, что красота не стареет, издание представило серию снимков, для которых снова позировали модели 70−90-х.



Фото: playboy.com

Кимберли Конрад Хефнер, август 1988-го

Более десяти лет Кимберли Хефнер была замужем за основателем Playboy и стала матерью его двух сыновей. Одному из них принадлежала идея переснять старые обложки — таким образом он поздравил ее с Днем матери.







Публикация от Playboy (@playboy) Июн 3 2017 в 6:30 PDT

Шарлотта Кемп, октябрь 1983-го

По словам Кемп, на первые съемки в Playboy ее уговорила cоседка по квартире. Сама она на тот момент не задумывалась о том, чтобы сниматься обнаженной, и все еще сохраняла девственность.







Кэти Сент Джордж, октябрь 1981-го

Кэти Сент Джордж на момент съёмки была старше большинства моделей журнала — ей уже исполнилось 27 и она была замужем. Но, по её словам, она оставалась «немного сумасшедшей», поэтому с интересом приобрела новый опыт.







Моника Сент Пьер, июнь 1979-го

Моника Сент Пьер прожила в особняке Хефнера около года, и все это время заботилась об остальных девушках. Сейчас она управляет реабилитационным центром для женщин, пристрастившихся к алкоголю и наркотикам.







Рене Тенисон, июнь 1990-го

Тенисон стала первой афро-американкой, получившей звание «девушки года» в Playboy. По её словам, реакция на обложку из-за этого оказалась неоднозначной.







Кэндес Коллинс, февраль 1979-го

Коллинс снималась для восьми обложек Playboy. Она рассказала, что была счастлива поработать в такой уникальной среде







Лиза Мэттьюс, июнь 1991-го

Мэттьюс вспомнила, что отправилась путешествовать вскоре после съёмок, и её часто узнавали на улице. Самым неожиданным из таких эпизодов стало обращение к ней неподалёку от Ватикана в Риме.





