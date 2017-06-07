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"Однажды став девушкой Playboy, остаешься ей навсегда". Как изменились модели с обложки
08.06.2017 12:28 — Новости Культуры | Tut.by
Журнал Playboy
Кимберли Конрад Хефнер, август 1988-го
Более десяти лет Кимберли Хефнер была замужем за основателем Playboy и стала матерью его двух сыновей. Одному из них принадлежала идея переснять старые обложки — таким образом он поздравил ее с Днем матери.
Шарлотта Кемп, октябрь 1983-го
По словам Кемп, на первые съемки в Playboy ее уговорила cоседка по квартире. Сама она на тот момент не задумывалась о том, чтобы сниматься обнаженной, и все еще сохраняла девственность.
Кэти Сент Джордж, октябрь 1981-го
Кэти Сент Джордж на момент съёмки была старше большинства моделей журнала — ей уже исполнилось 27 и она была замужем. Но, по её словам, она оставалась «немного сумасшедшей», поэтому с интересом приобрела новый опыт.
Моника Сент Пьер, июнь 1979-го
Моника Сент Пьер прожила в особняке Хефнера около года, и все это время заботилась об остальных девушках. Сейчас она управляет реабилитационным центром для женщин, пристрастившихся к алкоголю и наркотикам.
Рене Тенисон, июнь 1990-го
Тенисон стала первой афро-американкой, получившей звание «девушки года» в Playboy. По её словам, реакция на обложку из-за этого оказалась неоднозначной.
Кэндес Коллинс, февраль 1979-го
Коллинс снималась для восьми обложек Playboy. Она рассказала, что была счастлива поработать в такой уникальной среде
Лиза Мэттьюс, июнь 1991-го
Мэттьюс вспомнила, что отправилась путешествовать вскоре после съёмок, и её часто узнавали на улице. Самым неожиданным из таких эпизодов стало обращение к ней неподалёку от Ватикана в Риме.
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