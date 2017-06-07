Еще одна достопримечательность появилась в Бресте — мурал на улице Брестских дивизий недалеко от железнодорожного вокзала. Это самая большая на сегодня в городе настенная живопись — 105 квадратных метров, пишут naviny.by .





Автор мурала — уличный художник Максим Самосевич, известный как Предок — именно так мастер подписывает свои работы. Труды Максима можно увидеть на стенах Бреста, Витебска и Могилева.





Мурал нарисован на стене здания, в котором расположено кафе, — оно и заказало Максиму Самосевичу эту работу.

«Не нужно мериться размером — это не спорт, я не ставлю какой-то рекорд, но можно сказать, что мурал действительно большой», — рассказал Максим Самосевич корреспондентам БелаПАН.





«Я хотел показать, что рисовать — это здорово. Должно быть меньше согласований и цензуры. Мне нравится сам процесс, яркие стены, графика», — отметил уличный художник.





На работу над этим рисунком ушел месяц, за это время Максим даже успел побывать в милиции — в первый же день работы над муралом кто-то вызвал наряд, но, разобравшись, отпустили.





По словам художника, прохожие по-разному воспринимают его творчество: кому-то кажется, что это вандализм, кому-то нравится, многим все равно.

«Я бы хотел, чтобы у нас в Беларуси везде строили дороги и велодорожки, а муралы уже потом — это такая роскошь, которая нужна, когда и стены утеплены, и люди все сыты», — резюмирует Максим.