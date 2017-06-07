|
"В первый день работы кто-то вызвал наряд". У Бреста появился собственный мурал
08.06.2017 13:38 — Новости Культуры | Tut.by
Еще одна достопримечательность появилась в Бресте — мурал на улице Брестских дивизий недалеко от железнодорожного вокзала. Это самая большая на сегодня в городе настенная живопись — 105 квадратных метров, пишут
Автор мурала — уличный художник Максим Самосевич, известный как Предок — именно так мастер подписывает свои работы. Труды Максима можно увидеть на стенах Бреста, Витебска и Могилева.
Мурал нарисован на стене здания, в котором расположено кафе, — оно и заказало Максиму Самосевичу эту работу.
«Не нужно мериться размером — это не спорт, я не ставлю какой-то рекорд, но можно сказать, что мурал действительно большой», — рассказал Максим Самосевич корреспондентам БелаПАН.
«Я хотел показать, что рисовать — это здорово. Должно быть меньше согласований и цензуры. Мне нравится сам процесс, яркие стены, графика», — отметил уличный художник.
«Я бы хотел, чтобы у нас в Беларуси везде строили дороги и велодорожки, а муралы уже потом — это такая роскошь, которая нужна, когда и стены утеплены, и люди все сыты», — резюмирует Максим.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одна достопримечательность появилась в Бресте - мурал на улице Брестских дивизий недалеко от железнодорожного вокзала. Это самая большая на сегодня в городе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии