Популярный голливудский актер Брэд Питт снялся в первом выпуске комедийного шоу Джима Джеффриса. В конце эпизода ведущий спросил у актера, есть ли у него прогнозы на будущее. «У нас нет будущего», — ответил Питт.

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Ответ актера связан с выходом США из Парижского соглашения по климату. Страны-участницы должны были бороться с глобальным потеплением. Мировая общественность назвала этот шаг президента Трампа «драматическим решением», а бывший президент США Барак Обама заявил , что администрация Трампа «отказывается от будущего», выходя из Парижского соглашения по климату.