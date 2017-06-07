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"У нас нет будущего": Брэд Питт провел прогноз погоды
08.06.2017 15:53 — Новости Культуры | Tut.by
Популярный голливудский актер Брэд Питт снялся в первом выпуске комедийного шоу Джима Джеффриса. В конце эпизода ведущий спросил у актера, есть ли у него прогнозы на будущее. «У нас нет будущего», — ответил Питт.
Ответ актера связан с выходом США из Парижского соглашения по климату. Страны-участницы должны были бороться с глобальным потеплением. Мировая общественность назвала этот шаг президента Трампа «драматическим решением», а бывший президент США Барак Обама
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Популярный голливудский актер Брэд Питт снялся в первом выпуске комедийного шоу Джима Джеффриса. В конце эпизода ведущий спросил у актера, есть ли у него прогнозы...
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