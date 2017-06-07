Первый международный YouTube-фестиваль « Вiдак» пройдет 18 июня в Минске. Это встречи белорусских блогеров и любителей YouTube, а также развлекательно-образовательная площадка для всех желающих отлично провести время. В рамках проекта TUT.BY « Не стыдно спросить » каждый из вас может задать вопрос организаторам фестиваля.

Фестиваль обещает быть интересным. Спикерами на него приглашены известные блогеры из Беларуси и других стран СНГ — Влад Бумага, стремительно покоривший интернет своими видео, Ильдар Хабибуллин, который известен как Приятный Эльдар, Стас Давыдов, несменный ведущий популярного шоу «This is Хорошо» и многие другие не менее популярные лица YouTube-пространства.

На ваши вопросы в прямом эфире, который состоится в пятницу, 9 июня, в 11.00, ответят организаторы фестиваля «Вiдак» Евгений Солонович, директор MediaCube, и Дмитрий Радченко, музыкальный и событийный менеджер MediaCube.Network. Свои вопросы о фестивале, влогерстве, видео в интернете и перспективах развития YouTube в Беларуси, о том, как раскрутить свой канал, и о многом другом присылайте на нашу почту air@tut.by.com или же оставляйте в комментариях к этой новости. Мы зададим их нашим гостям в прямом эфире в нашем паблике в социальной сети Facebook.