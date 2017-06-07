ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

По Барановичам бегала косуля

08.06.2017 15:58 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

8 июня около 11.00 в службу МЧС поступило сообщение о том, что в районе 18-й школы в Северном микрорайоне города Барановичи бегает молодая косуля.


Фото: «Наш край»

На ее поиски выехали спасатели, сотрудники Барановичской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Однако лесной гостьи в районе школы уже не было.


Фото: «Наш край»

Одна из жительниц микрорайона сообщила, что видела, как животное побежало в сторону Ледового дворца. Впоследствии косулю обнаружили на территории завода санэлектрозаготовок. Ее поймали, а после усыпили. Сотрудники Барановичской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды отвезли животное в охотугодья.


Фото: «Наш край»

— Мы наблюдали за косулей, она уже проснулась и благополучно убежала в лес, — рассказали специалисты горрайинспекции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Барановичской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей отвезли животное в охотугодья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"У нас нет будущего": Брэд Питт провел прогноз погоды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика