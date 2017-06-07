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По Барановичам бегала косуля
08.06.2017 15:58 — Новости Культуры | Tut.by
8 июня около 11.00 в службу МЧС поступило сообщение о том, что в районе 18-й школы в Северном микрорайоне города Барановичи бегает молодая косуля.
На ее поиски выехали спасатели, сотрудники Барановичской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Однако лесной гостьи в районе школы уже не было.
Одна из жительниц микрорайона сообщила, что видела, как животное побежало в сторону Ледового дворца. Впоследствии косулю обнаружили на территории завода санэлектрозаготовок. Ее поймали, а после усыпили. Сотрудники Барановичской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды отвезли животное в охотугодья.
— Мы наблюдали за косулей, она уже проснулась и благополучно убежала в лес, — рассказали специалисты горрайинспекции.
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Сотрудники Барановичской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей отвезли животное в охотугодья.
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