По Барановичам бегала косуля

8 июня около 11.00 в службу МЧС поступило сообщение о том, что в районе 18-й школы в Северном микрорайоне города Барановичи бегает молодая косуля.



Фото: «Наш край»

На ее поиски выехали спасатели, сотрудники Барановичской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Однако лесной гостьи в районе школы уже не было.



Фото: «Наш край»

Одна из жительниц микрорайона сообщила, что видела, как животное побежало в сторону Ледового дворца. Впоследствии косулю обнаружили на территории завода санэлектрозаготовок. Ее поймали, а после усыпили. Сотрудники Барановичской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды отвезли животное в охотугодья.



Фото: «Наш край»

— Мы наблюдали за косулей, она уже проснулась и благополучно убежала в лес, — рассказали специалисты горрайинспекции.